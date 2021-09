Gemeinsam zum Einkaufen

Ketsch. Der Seniorenbeirat bietet – in Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe – Einkaufsfahrten an. Das gemeinsame Einkaufen wird mit zwei unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten: Einkaufsfahrten zu Ketscher Geschäften sowie Einkaufsausflüge zu größeren Einkaufszentren. Die Senioren werden zu Hause abgeholt und auch wieder zurückgebracht.

Ein Unkostenbeitrag von 1 Euro ist vor Ort zu bezahlen. Die nächsten Einkaufsfahrten finden jeweils um 10 Uhr am Donnerstag, 7. Oktober, und am Donnerstag, 21. Oktober, statt. Der Ausflug ins Einkaufszentrum Edingen-Neckarhausen (Adler und Kaufland) ist am Montag, 11. Oktober, um 10 Uhr. Um Anmeldung bei Anita Pohl, Telefon 06202/4 09 53 41, wird gebeten. zg