Gemeinsames Einkaufen mit dem Ketscher Seniorenbeirat

Ketsch. Der Seniorenbeirat bietet in Zusammenarbeit mit der Nachbarschaftshilfe der Gemeinde Einkaufsfahrten an, um Senioren bei der Bewältigung ihres Alltags zu unterstützen und zudem das freundschaftliche Miteinander zu stärken. Das gemeinsame Einkaufen wird mit zwei unterschiedlichen Schwerpunkten durchgeführt: Einkaufsfahrten zu Ketscher Märkten und Einzelhandelsgeschäften sowie Einkaufsausflüge zu größeren Einkaufszentren.

Die nächsten Einkaufsfahrten in Ketsch finden am Donnerstag, 9. Juni, sowie am Donnerstag, 23. Juni, jeweils um 10 Uhr statt. Der nächste Einkaufsausflug erfolgt am Montag, 13. Juni, nach Edingen-Neckarhausen zum Adler.

Die Senioren werden zu Hause abgeholt und auch wieder zurückgebracht. Die jeweils aktuellen Corona-Vorgaben und Hygieneregelungen werden eingehalten. Zur besseren Planung der Fahrten wird um rechtzeitige Anmeldung bei Anita Pohl, Telefon 06202/409 53 41, gebeten.

