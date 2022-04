Geothermie hat sich weiterentwickelt

Ketsch. Der Grünen-Ortsverein nimmt Stellung zur Pressemitteilung der „Bürgerinitiative gegen Tiefe Geothermie“ (BI), die in der Ausgabe dieser Zeitung vom 21. März veröffentlicht wurde – darin greife die BI den Landtagsabgeordneten und Staatssekretär im Umweltministerium, Dr. Andre Baumann, direkt an. Die Grünen, als potenziell betroffene Anwohner vor Ort, ordnen die Bedenken wie folgt ein:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die BI beschreibt in ihrem halbseitigen Bericht ein Szenario, in dem es Hackern gelingt, die vielen Geothermiekraftwerke im Oberrheingraben so zu manipulieren, dass diese koordiniert den gesamten Untergrund von Freiburg bis Mannheim in Resonanz bringen und damit ein Erdbeben großen Ausmaßes erzeugen. Eine durchaus gewagte These. Die Bedenken der Geothermiegegner sollten man ernst nehmen, sie müssen aber eingeordnet werden“, schreiben die Grünen.

Sie machten sich grundsätzlich stark für Transparenz und Bürgerbeteiligung. Die Grünen rufen deshalb zum Mitdiskutieren auf. Denn nur eine große Anzahl von Bürgern legitimiere eine Meinung. Wer Geothermie verhindern wolle, müsse zuerst einmal Ross und Reiter nennen und die möglichen Alternativen aufzeigen: Atomkraft erzeuge Müll und Gift für Millionen Jahre, Öl und Gas finanziere Kriege und missachte Menschenrechte, ehe beides, wie Kohle und Holz, durch CO2-Austoß das Klima ruiniere. Und Kernfusion sei kompliziert und noch nicht marktreif. Selbst Biomasse verbrauche zu viel Fläche, die für Nahrungsmittelerzeugung und Wald gebraucht werde. Es gebe keine Alternative zu den Alternativen, heißt es. „Aber selbst hier gibt es Gegner, die Argumente liefern, die nicht verallgemeinert werden dürfen: Photovoltaik und Batterien verlangen nach seltenen Erden und Silizium, was hungernde Kinder aus der Erde kratzen müssen, Windkraftanlagen häckseln Vögel und jetzt eben die Geothermie, die den Rheingraben zum Einsturz bringt. Alles wohl schon vorgekommen, aber eben nicht der aktuelle Zustand, der Grundlage unserer Zukunftsentscheidungen sein kann. Vieles ist auch inzwischen einfach widerlegt“, heißt es weiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Verzerrte Darstellung der Realität

Die Sorge der Haus- und Wohnungsbesitzenden vor Geothermie werde durch eine solche verzerrte Darstellung der Realität nur unnötig geschürt, es werde Angst erzeugt und Menschen würden verunsichert. Aus den bisherigen Fällen, in denen Geothermie größere Schäden angerichtet habe, hätten die Verantwortlichen gelernt. Die Geothermie habe sich in den letzten Jahren ganz erheblich weiterentwickelt. Die Verfahren, die Drücke, die Standortauswahl sei heute auf einem Stand, der Restrisiken minimiere und einen stabilen Betrieb garantiere. Angst müsse niemand mehr haben, schreiben die Grünen.

„Die allgemeine 100-Prozent-Versicherungsmentalität ... ist ein Luxus, der jetzt leider jede Entwicklung, auch die zum Guten, blockiert. Die Welt ist im Umbruch. Alles muss neu gedacht werden. Politik, Klima- und Umweltschutz, Wirtschaft und eben auch die Energieversorgung. Dazu bedarf es vor allem Mut, Ideen und einer gewissen Offenheit für sachliche Argumente“, teilen die Grünen mit. Dr. Andre Baumann und das Umweltministerium seien nur zwei Akteure im Orchester derjenigen, „die gerade unsere Zukunft gestalten“. Es werde eine kleinteilige, lokale und auf vielen unterschiedlichen Technologien beruhende Energieerzeugung geben. Das Großkraftwerk Mannheim müsse nicht durch viele kleine Geothermieanlagen ersetzt werden. Es werde durch den Mix aus allem ersetzt. Je nach Standort werde die optimale Variante gewählt. Ökologie und Ökonomie gingen dabei Hand in Hand. Die industrielle Revolution 5.0 sei in vollem Gange.

„Es wird die Beweislastumkehr geben. Wer gravierende Eingriffe vornimmt wie die Geothermie, muss beweisen, dass seine Anlage keine Schäden verursacht.“ Dies sei eine volkswirtschaftliche Abwägung zwischen den damit reduzierten Gewinnen der Betreiber und dem Risiko aller, die den Vorteil einer grundlastfähigen, regenerativen Energiequelle haben – ein Segen für die Region, das Land und für die moderne Gesellschaft im Kampf gegen den Klimawandel, heißt es.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Angst sei noch nie ein guter Ratgeber gewesen. „Stattdessen brauchen wir Respekt vor der Natur, volkswirtschaftliche Gesamtbetrachtungen, Mitmachende, Vordenkende wie Dr. Baumann und ein bisschen Neugier auf das, was da noch alles kommt, heißt es abschließend. Der Sprecher der Grünen Nikolaus Eberhardt sei unter nick.eberhardt@gruene-ketsch.de oder mobil unter 01590/6 23 01 02 zu erreichen. zg