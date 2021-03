Ketsch. Eine 51-jährige Mini-Fahrerin ist aus bislang unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und hat dabei drei geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 15.15 Uhr in der Walldorfer Straße. Die Frau kam dann nach links von der Straße ab. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt, sie wurde an der Unfallstelle durch Rettungssanitäter versorgt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 25000 Euro.

