Gerührt von der Intensität der frohen Botschaft

Ketsch. Von großem Enthusiasmus und viel Freude war die Rede beim Konzert der „Magic Gospel Voices“ aus Römerberg-Heiligenstein in der Reihe „KulturKircheKetsch“ – zum einen durch die Redebeiträge einzelner Choristen und des Chorleiters Bernd Camin, zum anderen in unmittelbarer Form der Begeisterung, die jedem einzelnen Sänger im Gesicht und auf den Stimmlippen geschrieben stand.

Selten hat man so hervorragende Arrangements aus dem Gospel- und Swingbereich hören können, die – wenn nicht von renommierten Arrangeuren vorgegeben – direkt aus der kreativen und treffsicheren Feder des Dirigenten selber stammten. Der Chor selbst – nach eigener Darstellung von Nicht-Auftritten während der Corona-Zeit ausgehungert – freute sich sehr über diese erste Auftrittsmöglichkeit und hat an diesem Sonntag mit Abstand das Beste gegeben, was man von einer Formation wie dieser erwarten kann. Stimm- und intonationssicher vorgetragen erklangen Highlights wie „Shine Jesus Shine“, „Keinen Tag soll es geben“ oder „You raise me up“, mit dem der zweite Teil des Programms eröffnet wurde.

Wenngleich vielleicht die ganz großen Klassiker aus dem Gospelbereich nicht zu hören waren, überzeugten Chor und Pianist Bernd Camin am Klavier doch durch hochdifferenzierte Darstellung, wunderbares Zusammenspiel und neuere Arrangements wie die des Oslo Gospel Chors. Publikum und Chor waren gerührt von der Intensität der Darstellung und auch von der frohen Botschaft, die den unterschiedlichen Stilrichtungen jedes einzelnen Gospels (von Englisch „good spell“ – Evangelium/gute Nachricht) innewohnt und von den zahlreichen Solisten aus dem Chor selbst, die es verstanden, dieser amerikanisch-christlichen Stilrichtung des Blues und Jazz Sinn und Leben einzuhauchen.

Das nächste Konzert im Rahmen von „KulturKircheKetsch“ wird am Samstag, 9. Juli, um 19.30 Uhr stattfinden, wenn der „Paganini aus Paris“ zusammen mit seiner Frau den „Dom“ zu Ketsch zum Klingen und Swingen bringen wird. zg