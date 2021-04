Geschenke in Ketsch zum Welttag des Buches

Ketsch. Nachdem 1995 die Unesco den 23. April zum Feiertag für das Lesen, für die Bücher und die Rechte der Autoren erklärt hat, wird der Welttag des Buches seit 1996 in Deutschland gefeiert. Eine schöne Tradition ist es dabei, dass Bücher verschenkt werden.

Unter dem Motto „Ich schenk dir eine Geschichte“ geben in Deutschland die teilnehmenden Buchhandlungen das Welttagsbuch des Jahres an rund eine Million Schüler weiter. „Auch wir beteiligen uns gerne und seit Jahren an dieser Aktion. Die Alte Schule und die Neurottschule melden sich dafür an und normalerweise kommen dann die vierten und fünften Klassen zu uns in die Buchhandlung, um sich mit einem Buch-Gutschein das Welttagsbuch abzuholen. Dabei haben wir sonst ein kleines Rahmenprogramm gestaltet, um den Schülern einen kleinen Ausflug in unsere Bücherwelt zu ermöglichen, dies muss in diesem Jahr erneut entfallen“, erklärt Gabriele Hönig, Inhaberin von Buch & Manufakturwaren in der Hockenheimerstraße.

Vieles nicht möglich

Corona-bedingt sei eben aktuell leider vieles nicht möglich, jedoch solle den jungen Lesern auch in diesem Jahr die Freude am Lesen vermittelt und die deutschlandweite Kampagne zur Leseförderung in der Enderlegemeinde unterstützt werden. „Wir haben in diesem Jahr, analog zum vergangenen Jahr, wieder Bücherpakete mit den Welttagsbüchern gepackt und jede vierte und fünfte Klasse der beiden Ketscher Schulen erhalten diese pünktlich zum Welttag des Buches. Lesezeichen gibt es außerdem und wir hoffen so, dass die Lektüre viel Freude bringt. Es ist sehr schön, dass die Klassenlehrer immer Interesse an der Aktion zeigen und oft werden die Bücher als gemeinsame Lektüre in den Unterricht integriert“, weiß Gabriele Hönig.

Aus einer Aktion zum Welttag des Buches sei vor einigen Jahren sogar in der Neurottschule die Idee entstanden, dass eine Klasse selbst ein Buch schrieb, welches unter dem Titel „Leon und der Enderle“ aufgelegt wurde. „In diesem Jahr heißt das Buch, welches verschenkt wird ,Biber undercover’ von Rüdiger Bertram mit Illustrationen von Timo Grubing. Es ist uns eine Herzenssache, bei dieser Aktion mitzumachen. Wenn sich Kinder durch spannende Geschichten für das Lesen begeistern, ist es einfach etwas Schönes, denn Lesen ist ein tolles Hobby“, bekräftigt die Buchliebhaberin und Inhaberin von Buch & Manufakturwaren.

