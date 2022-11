Geselliger Abschluss eines erfolgreichen Jahres

Ketsch. In der Gaststätte Fischerheim fand am Samstag die Jahresabschlussfeier des Sportfischerclubs, statt. Der Vorsitzende Karl-Heinz Geschwill eröffnete den Abend, indem er an die Höhepunkte des Vereinsgeschehens im vergangenen Jahr erinnerte. Dazu gehörte auch der Fischverkauf am Karfreitag. „Dank unseres engagierten Helferteams klappte die Veranstaltung wie am Schnürchen, besonders auf unsere Anglerfrauen als Nichtmitglieder war wirklich immer Verlass – und das natürlich alles ehrenamtlich“, hob der Vorsitzende in seiner Rede hervor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sportwart Hans-Peter Hambsch nahm im Anschluss die Ehrungen vor. Die Vereinsmeister sind Hans-Peter Hambsch, Christian Pister (Zweiter), Eugen Fondermann (Dritter), Ralf Feldner (Vierter), Karl-Heinz Geschwill (Fünfter) und Udo Siebig (Sechster). Fischerkönig ist Christian Pister, sein erster Prinz ist Hans-Peter Hambsch und der zweite Eugen Fondermann. Den schwersten Fisch fing ebenfalls Hans-Peter Hambsch. zg