Ketsch. „Tagesmütter spielen unter den frühkindlichen Betreuungsangeboten eine zentrale Rolle bei der Unterstützung der Familien“ heißt es in einer Pressemitteilung der örtlichen SPD. Es sei daher von großer Wichtigkeit, dies für Ketsch weiter zu unterstützen, indem Menschen über die Arbeit von Tagesmüttern informiert und ermutigt werden, selbst als solche tätig zu werden.

Dazu lädt der SPD-Ortsverein Ketsch Martina Naber und weitere aktuell angehende Tagesmütter zu einer öffentlichen online Talk-Runde ein. Sie werden von ihrem Weg zur Kindertagespflegerin und der täglichen Arbeit und Herausforderungen erzählen.

Wie wird man eine Tagesmutter? Welche offiziellen Voraussetzungen muss man erfüllen und mit welchen Herausforderungen wird man als Tagesmutter konfrontiert? Diese Fragen sollen in der Gesprächsrunde kompetent beantwortet werden.

Die SPD Ketsch lädt alle interessierten Bürger ein, an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Talk-Runde findet an diesem Freitag, 26. Februar, um 19.30 Uhr als Videokonferenz online statt. Interessenten können sich über ihren Browser zuschalten und brauchen dafür keine neue Software. Sie können sich mit einer Mail an mitmachen@spdketsch.de zur Veranstaltung anmelden und erhalten alle nötigen Zugangsdaten, heißt es in der Pressemitteilung. zg