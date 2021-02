Ketsch. Der Weltgebetstag findet einmal mehr am ersten Freitag im März statt. Vorbereitet wurde er in diesem Jahr von den Frauen aus Vanuatu, einer Inselgruppe im südpazifischen Meer. Durch die CoronaPandemie muss der Weltgebetstag anders gestaltet werden. Es stehen aber trotzdem die Begegnungen und das Kennenlernen von Frauen im Vordergrund und das über die ganze Erde reichende Gebet, teilt die katholische Kirchengemeinde mit.

Die Frauen aus Vanuatu haben den kommenden Weltgebetstag unter das Motto „Worauf bauen wir?“ gestellt. Ein Motto, das nicht nur für die Frauen, die durch den Klimawandel auf ihren Inseln bedroht sind, aktuell ist.

Auch in der Enderlegemeinde würden die Frauen gerne darüber ins Gespräch kommen: „Worauf baust Du?“ – jeder sei daher zu einem Telefongottesdienst eingeladen. Bei der Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür könne man sich per E-Mail an s.gaademuer@kath-bruehl-ketsch.de anmelden oder unter Telefon 06202/7 60 18 43.

Päckchen mit Vorlage und Ideen

Die katholische Gemeinde vermittele zwei Partnerinnen und schicke zur Vorbereitung ein Päckchen mit einer Vorlage und Ideen zu. „Sie vereinbaren einen Telefontermin mit der Partnerin und schon kann es losgehen. Wir hoffen so, dass trotz Coronapandemie Begegnung, Gebet und Austausch möglich wird und vielleicht sogar neue Kontakte entstehen – nur Mut“, heißt es in der Mitteilung.

Gleichfalls werde auch ein Gottesdienst per Zoomkonferenz angeboten: Am Freitag, 5. März, um 18.30 Uhr – wer dabei sein wolle, ist gebeten, sich ebenfalls anzumelden. Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür schicke den Link und eine Anleitung für den Gottesdienst dann zu, heißt es abschließend. zg