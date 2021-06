Gottesdienst im Freien

Ketsch. Der nächste ökumenische Open-Air-Gottesdienst unter den Bäumen des Pfarrgartens St. Sebastian findet am Donnerstag, 24. Juni, um 19 Uhr statt. „Lass die Sonne in Dein Herz – mit Franz von Assisi“ – Gemeindediakonin Stefanie Uhlig von der evangelischen Johannesgemeinde gestaltet diese Andacht in ökumenischer Verbundenheit mit Texten, die Franz von Assisi und seiner Lebensweise gewidmet sind.

Beim Open-Air-Mitmach-Gottesdienst stimmt die Kirchenband „Konfrontation“ musikalisch mit ihrem bekannten fetzigen Sound ein. Der Eingang erfolgt über das Tor neben dem Pfarrheim in der Schwetzinger Straße 3. zg