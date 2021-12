Gottesdienst im Kerzenschein

Ketsch. Die Wochen des Advents sind für viele eine ganz besondere Zeit im Jahr. Hierzu bietet die katholische Kirchengemeinde Brühl-Ketsch mit den Rorate-Gottesdiensten eine besondere Gelegenheit.

Die allein durch Kerzen erleuchtete Kirche St. Sebastian versprüht eine ganz besondere Atmosphäre. Viele alte und neue adventliche Lieder, begleitet durch die Klänge an der Orgel, werden die Gottesdienste umrahmen. Das Spiel von Fagott und Querflöte verleihen zusätzlich einen besonderen Glanz. Die Rorate-Gottesdienste jeweils dienstags um 18.30 Uhr in der Kirche St. Sebastian finden am 14. Dezember als Wortgottesfeier, am 21. Dezember als Eucharistie statt. zg