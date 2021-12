Gottesdienst in Ketsch lädt zu neuen Sichtweisen ein

Ketsch. Zu einem Wechsel der Perspektiven waren die Gottesdienstbesucher zum Kolpinggedenktag in St. Sebastian eingeladen. „Es geht darum, eine andere Sichtweise einzunehmen, einen Wechsel der Blickrichtung, um so den eigenen Horizont zu erweitern. Der Blick stur in eine Richtung – sei es nun aus Angst, Sorge oder Bequemlichkeit – lässt vieles übersehen“, so Helga Rey in ihrer Ansprache zur Begrüßung. Es gelte, Stärken und Fähigkeiten, segensreiches Wirken und Hoffnung wahrzunehmen und die Adventszeit für einen Perspektivwechsel zu nutzen. Wahrzunehmen, dass Gott im Leben der Menschen eine Rolle spiele.

Im Gedenken an Adolph Kolping, dessen Wirken sich aus tiefem Glauben heraus begründete, waren auch die Fürbitten von Helga Rey einfühlsam auf die Nöte der Zeit eingehend formuliert worden. Mit der Aussage, nicht nur um etwas zu bitten, sondern dabei auch kräftig mit anpacken zu wollen, lenkte sie den Blick auf Menschen in Not und in Trauer, die sich nach Freiheit sehnen, Krieg und Gewalt ausgesetzt sind, aber auch auf diejenigen vielen Engagierten, die sich für eine bessere Welt einsetzen.

Thematik musikalisch aufgegriffen

Die Geehrten 70 Jahre Mitgliedschaft: Wilfried Schöfer, Alfred Kotterba und Rudolf Abel. 40 Jahre: Alwin Göck, Helga und Dieter Rey. zg

Annette Meixner umrahmte die kirchliche Feier mit dem Kolpingchor mit passenden Liedern und Musik. Die Thematik und die Adventszeit waren dabei mit eingebunden.

„Den Menschen die Erkenntnis vermitteln, dass es Zeit ist zu handeln, zu verändern, gemeinsam anzupacken und dabei anderen Hoffnung und Zuversicht zu schenken – Die Botschaft Adolph Kolpings verliert nie an Aktualität, auch nach mehr als 150 Jahren nicht“, stand dabei über der gesamten Feier der Kolpingfamilie.

Die Ehrung der 70- und 40-jährigen Mitgliedschaft mehrerer Personen – sonst mit einer anschließenden Feier im Pfarrheim umrahmt – wurde mit dem aktuellen Gottesdienst verbunden. Marianne Faulhaber, die Vorsitzende der Kolpingsfamilie Ketsch, hob in ihrer Ansprache die Treue der Jubilare zur Gemeinschaft, vielfältiges, Wirken über Jahrzehnte hinweg zum Wohle des Vereins und schließlich auch die Bereicherung des allgemeinen gesellschaftlichen Lebens in Ketsch und der Region durch ihr Engagement hervor.