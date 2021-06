Grillasche richtig entsorgen

Ketsch. Wie man Kohlereste nach dem Grillen richtig entsorgt, thematisiert die AVR Kommunal: Nur völlig abgekühlte Grillasche gehört in den Restmüll, heißt es in einer Mitteilung. Bei Asche vom Grill dürfe man nicht unterschätzen, wie lange sie noch glüht. So könne durch sie noch mehr als zwei Tage eine Brandgefahr bestehen. Die AVR Kommunal weist die Bevölkerung eindringlich darauf hin, dass nur völlig abgekühlte Asche und Kohle in die Restmülltonne gehören.

Nach dem Grillfest sei meist Aufräumen angesagt. Doch, Vorsicht: Die Kohle sei nach dem Grillen noch immer heiß und dürfe so keinesfalls direkt in die Mülltonne, sondern solle erst in einem feuerfesten Metallbehälter mit Deckel abkühlen. Wenn es schnell gehen solle, könne die Restglut vorher mit Sand gelöscht werden. Beim Ablöschen mit Wasser würde heißer Dampf und somit Verbrühungsgefahr entstehen. Darüber hinaus könne sich das Metall des Grills durch kaltes Wasser verziehen.

Grüne Tonne plus tabu

Egal ob Holz-, Kohle- oder Grillasche – selbst die kleinsten Glutreste im Inneren könnten in Verbindung mit Luft und Abfallmaterialien einen Schwelbrand auslösen. Sowohl die Grüne Tonne plus als auch die braune Bio-Energie-Tonne seien für Aschereste tabu, heißt es. zg