Großartiges Engagement

Ketsch. Bürgermeisterkandidat Marco Schnepf hat sich bei der neu gewählten Führungsmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) vorgestellt, die aus 50 aktiven Feuerwehrleuten, darunter auch sechs Damen, besteht, heißt es in einer Mitteilung.

Das Wort Vorstellung sei nicht ganz zutreffend. Denn die neu gewählte Führungsmannschaft sei bereits 2003, als er selbst aktives Mitglied gewesen sei, Teil der Wehr gewesen. Im Gesprächsrunde mit Feuerwehrkommandant Sven Schmitt und dessen Stellvertretern, Matthias Rux und Tilmann Schenk, sei die Begeisterung für den Zusammenhalt ihrer Mannschaft deutlich zu spüren gewesen.

Bandbreite praktischer Übungen

Viel Zeit und Leidenschaft investierten die Jugendwarte und das Kommando in den Nachwuchs. Sie böten den jungen Mitgliedern eine spannende Bandbreite an praktischen Übungen mit dem Ziel, diese zukünftig in die aktive Mannschaft aufzunehmen. Nur so sei die Aufrechterhaltung der Ketscher Feuerwehr sichergestellt. „Genau dieses großartige Engagement gilt es meiner Meinung nach, durch die Verwaltung und den Gemeinderat zu fördern und zu unterstützen“, lässt sich Schnepf zitieren. Um die Feuerwehr langfristig auf aktuellem Stand zu halten, hätten sich alle für einen regelmäßigen Austausch in großer Runde (FFW und Verwaltung) ausgesprochen.

Ihm sei vor Augen geführt worden, wie bedeutend offene, kontinuierliche Kommunikation und damit einhergehende Transparenz seien. „Auch hier sind diese Elemente, die sich ebenfalls in meinem Wahlprogramm als Kerngedanken wiederfinden, der Schlüssel zum Erfolg. Obwohl die Zusammenarbeit mit der Verwaltung und der Sachbearbeiterin im Ordnungsamt ausdrücklich gelobt wurde, wäre es mein Ziel, den Kontakt noch weiter auszubauen“, heißt es in der Mitteilung. Die Wehr könne etwa einen festen Platz auf einer neu gestalteten Homepage der Gemeinde erhalten. „Ohne unsere Feuerwehr wäre unser Ketsch nicht das, was es ist“, sagt Schnepf. zg