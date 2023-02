Große Party am Schmudo

Ketsch. Nach der langen Corona-Pause ist die Faschingsparty der Ketscher KSV-Ringer wieder am Start. Zum schmutzigen Donnerstag am 16. Februar startet die Sause in die Rheinhallengaststätte im Bruch um 19.30 Uhr. Neben Party-Musik und reichlich guter Laune werden die Besucher laut Verein mit Getränken und Essen zu erschwinglichen Preisen versorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Karten kosten an der Abendkasse 8 Euro, im Vorverkauf 6 Euro. Vorverkaufsstellen sind folgende Ketscher Geschäfte: Zoofachhandel Kehrer, Ketscher Haartreff, Restaurant Odysseus und die Bäckerei Flörchinger.

Bis 21 Uhr gibt es eine Happy Hour mit allen Longdrinks für 3 Euro. Die Party findet ab 18 Jahren statt, so der Verein. zg