„Grüne Bank“ macht mobil

Ketsch. Die Grünen Ketsch laden an diesem Dienstag, 25. April, um 18 Uhr zur „Grünen Bank“ im Cafe am Markt ein. Thema ist die Mobilitätswende. Dazu gehören die Fußgänger und die Radfahrer mit ihren besonderen Bedürfnissen an Sicherheit, heißt es in einer Pressemitteilung. Aber eben auch E-Mobilität und mehr ÖPNV, und am wichtigsten, die kluge Vernetzung aller Angebote. Was braucht die Bevölkerung in Ketsch? Was ist möglich? Was kann kurzfristig und langfristig umgesetzt werden? All diese Fragen sollen formlos diskutiert und in zwangloser Atmosphäre erörtert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch andere Fragen und Themen sind willkommen. Interessierte können sich auf der Webseite der Grünen Ketsch über die Arbeit weiter informieren: www.gruene-ketsch.de, oder per Telefon 01590/62 30 102 und E-Mail nick.eberhardt@gruene-ketsch.de oder heike.schuetz@gruene-ketsch.de. zg