Gruppe aus Ketsch besucht SPD-Abgeordneten Daniel Born in Stuttgart

Region. Eine Gruppe interessierter Bürger folgte der Einladung des Schwetzinger Landtagsabgeordneten Daniel Born in den baden-württembergischen Landtag. Von Hockenheim ging es mit dem Bus in Richtung Stuttgart. Fahrten wie diese bietet der SPD-Politiker regelmäßig an und lädt dabei nicht nur zur Besichtigung von Parlaments- und Fraktionsgebäude, sondern auch zum gemeinsamen offenen Gespräch ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fahren sonst bis zu 50 Personen mit nach Stuttgart, durften es dieses Mal pandemiebedingt nur 20 Mitfahrer sein. „Ich bin den Mitarbeitern vom Besucherdienst sehr dankbar, dass überhaupt wieder Vor-Ort-Besuche möglich sind. Unser Parlament arbeitet immer und ist das Herz der Demokratie. Da ist es gut, wenn die Bürger auch in Krisenzeiten ihren Landtag besuchen können. Dass wir das fünffache an Interessenten im Wahlkreisbüro hatten, als wir dann an Plätzen vergeben konnten, zeigt, wie groß das Interesse der Menschen an der Arbeit von uns Abgeordneten ist.“ zeigt sich Landtagsvizepräsident Born beeindruckt von der großen Resonanz auf seine Einladung.

Im Plenarsaal selbst aktiv

Nach der Ankunft in Stuttgart bot sich den Gästen die Gelegenheit, im Plenarsaal selbst aktiv zu werden. Wo sonst die Volksvertreter sitzen, nahmen nun die Teilnehmer der Gruppe Platz und bildeten Fraktionen und Koalitionen, wählten eine Landtagspräsidentin und einen Ministerpräsidenten.

Im Anschluss daran folgte der zentrale Programmpunkt: der Austausch mit dem Gastgeber und Schwetzinger Abgeordneten Daniel Born. „Für den Wahlkreis da sein ist für alle Abgeordneten der Mittelpunkt ihrer Arbeit. Ich bin immer sehr froh um die Gespräche mit den Besuchergruppen, weil man hier nicht nur hört, wo der Schuh drückt, sondern auch, was von Politik erwartet und erhofft wird.“ betont Born die Bedeutung, die diese Gespräche für ihn haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Rasch kam das Thema auf eines der Herzensanliegen von Daniel Born, den bezahlbaren Wohnraum für alle. „Bei uns in der Rhein-Neckar-Region passen entweder die Wohnungsgrößen nicht zur Familie oder die Miete nicht zum Geldbeutel oder beides.“ brachte es eine Teilnehmerin auf den Punkt. Born griff den Ansatz auf: „Ja, denn der Markt allein regelt es eben nicht. Darum brauchen wir mehr öffentliche Investitionen, mehr durchmischte Konzepte, mehr staatliches und kommunales Bauen und Ordnung auf dem Mietmarkt.“

Neben einem Mittagessen im Landtagsrestaurant stand noch ein Rundgang durch die Fraktionsräume der SPD am Schlossplatz auf dem Programm. Der Gruppe fiel dabei auf, dass der Sitzungssaal der SPD-Fraktion nach Sophie Scholl benannt ist. Einer der Höhepunkt ist der Besuch der Dachterrasse mit dem imposanten Panorama auf Neues Schloss, Fernsehturm und Königsstraße. Die Skyline bot einen neuen Hingucker: das Riesenrad am Schlossplatz. Für einige hieß das, in die Gondel zu steigen und den Blick über die Dächer zu genießen.