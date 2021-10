Gute Chancen für den Wochenmarkt

Ketsch. Zum Ende der mitunter etwas turbulenten Sitzung des Gemeinderates stellten einige der Mitglieder mehrere Anfragen. So wollte Alexandra Scalia (Grüne) wissen, ob der Bolzplatz in der Gartenstraße nicht auch sonntags für die Kinder geöffnet werden könnte. „Das Interesse wäre sehr groß, denn am Wochenende haben die Schüler eher Zeit als unter der Woche“, erklärte Scalia. Bürgermeister Jürgen Kappenstein entgegnete, dass er dafür das Gespräch mit den Anwohnern suchen werde. Allerdings hätten ursprünglich gerade die Lärmbeschwerden aus der Nachbarschaft dazu geführt, dass der Platz sonntags geschlossen bleiben müsse. „Wir werden schauen müssen, ob es da eine Lösung zu finden gibt“, so Kappenstein.

Eine Absage erteilte der Bürgermeister hingegen dem Vorschlag von Jens Kochendörfer (SPD), bei Gesprächen mit der Firma Aldi die Option ins Spiel zu bringen, aus dem im kommenden Jahr aufgegebenen Standort ein Wohngebiet zu machen. „Falls dort kein Gewerbe einzieht, wäre das doch zumindest eine Möglichkeit“, so Kochendörfer. „Das ist und bleibt ein Gewerbegebiet, daran könnten wir als Gemeinde nicht einmal etwas ändern, wenn wir wollten“, erklärte hingegen Bürgermeister Jürgen Kappenstein deutlich.

Positiv sehe es hingegen in Sachen Wochenmarkt auf dem Marktplatz aus, teilte Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer auf Nachfrage von Jürgen Stang (Freie Wähler) mit. „Wir haben mit der Deutschen Marktgilde bereits einen Vertrag unterschrieben und gehen das Thema für das kommende Frühjahr ganz konkret an. Die Verzögerungen waren bislang der Corona-Problematik geschuldet, die die Branche hart getroffen hat“, sagte Knörzer. In den kommenden Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen werde das Thema beraten.

Unmut aus der Bevölkerung tat indes Marco Schnepf (CDU) kund. „Im gesamten Ort sind immer wieder Gehwege durch Büsche von Privatgrundstücken zugewachsen, sodass man mit einem Kinderwagen oder Rollator nur schwer durchkommt. Vor allem in der Goethe- und Karlsruher Straße ist das Problem im Moment sichtbar“, so Schnepf. Bürgermeister Jürgen Kappenstein entgegnete, dass die Gemeinde auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen sei. „Sobald wir eine konkrete Stelle genannt bekommen, schreiben wir die Grundstückseigentümer an“, versicherte er.

Für Günther Martin (Grüne) ergab sich daraus die Frage, wie es denn um die Situation bei gemeindeeignen Grundstücken bestellt sei - auch dort wuchere mitunter das Grün störend auf die Gehwege. „Dafür ist der Bauhof zuständig und das sollte eigentlich nicht passieren“, erwiderte Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Er sei aber überzeugt davon, dass an der genannten Stelle bereits am nächsten Tag ein Mitarbeiter der Gemeinde nach dem Rechten schauen und sich um das Problem kümmern werde, gab der Bürgermeister eine recht deutliche Anweisung an seinen Bauhof. beju