GV Sängereinheit Ketsch mit Zukunftssorgen

Ketsch. Insgesamt 23 Mitglieder waren der Einladung zur Jahreshauptversammlung der GV Sängereinheit ins Vereinslokal „Goldenes Lamm“ gefolgt. In ihrer Begrüßungsansprache an die Mitglieder freute sich Vorsitzende Elvira Werner, mitteilen zu können, dass der Verein vier neue Mitglieder bekommen hat, davon drei Sängerinnen für den Chor und ein unterstützendes Mitglied.

Die Tätigkeitsberichte folgten: Im Jahr 2022 konnten alle Singstunden wieder regelmäßig durchgeführt werden. Dadurch ist es der Sängereinheit erneut möglich, bei kleineren Veranstaltungen gesanglich mitzuwirken. Elvira Werner lies das vergangene Jahr Revue passieren. Einer Ehrungsfeier im Juni für langjährige Mitglieder, die in den Jahren 2020 bis 2022 Vereinsjubiläum hatten, folgte im Oktober ein Halbtagesausflug nach Worms und einer Panoramafahrt durch das Zellertal.

Ebenfalls im Oktober standen Ehrungen durch den Badischen Chorverband auf dem Programm sowie der gesanglich mitgestaltete Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Besonders erfolgreich war der Chor beim kleinen Weihnachtsmarkt im Heimatmuseum. Anstelle einer Weihnachtsfeier entschloss sich der Verein, eine Winterfeier in diesem Januar zu veranstalten, bei der gleichzeitig Ehrungen für dieses Jahr vorgezogen wurden. Zusätzlich lobte die Vorsitzende die Zusammenarbeit innerhalb des Vereins.

Einwandfreie Kassenführung

Die Ausführungen von Schatzmeister Manfred Lang zu den Einnahmen und Ausgaben in 2022 zeugten von einer einwandfreien Kassenführung, was die Kassenrevision bestätigte. Chorleiter Konrad Knopf meinte, dass es während der Pandemie eine schwierige Zeit war für Chorleiter und Vereine und dass gerade Gesangvereine in dieser Zeit teilweise viele Mitglieder verloren haben. Es seien die beständigen Mitglieder, die einen Verein ausmachen. Und der Chor habe beim letzten Auftritt in Jockgrim bewiesen, dass er noch recht gut singen kann, so der Chorleiter.

Wichtig sei ein kleines Programm, mit dem sich der Chor nach außen präsentieren könne. Gerade jetzt, wenn man weniger Chormitglieder hat, komme es auf jeden Einzelnen an. Ziel sei es, in der jetzigen Form, mit dem vorhandene Repertoire und zwei bis drei neuen Liedern für ein Konzert im Oktober weiterzumachen, erklärte Knopf weiter. Vielleicht sei es möglich, doch noch Sängerinnen und Sänger zu gewinnen, die altersgerecht zum Verein passen. Regelmäßige Teilnahme an den Proben sei äußerst wichtig und diese müssen auch Freude und Spaß machen, so Knopf abschließend.

Willi Dörr dankte der Vereinsführung für die geleistete Arbeit und beantragte deren Entlastung. Diese wurde einstimmig angenommen. Da alle Vorstandsmitglieder bis März 2024 im Amt sind, waren Neuwahlen nicht erforderlich.

Zukunftssorgen im Verein

Trotz Neuzugänge bei den Sängerinnen schrumpfte der Chor – insbesondere bei den Männern. Mit drei Bässen und vier Tenören scheint die Zukunft der Sängereinheit in Ihrer 138-jährigen Geschichte nicht allzu rosig. Bei Ausfällen in den Männerstimmen ist die Singfähigkeit des Ensembles nicht mehr gewährleistet. Um den Chor auch weiterhin zu erhalten sucht die Sängereinheit dringend Sängerinnen und vor allem Sänger zur Verstärkung. Auch bei den unterstützenden passiven Mitgliedern ist die Zahl stark rückläufig. Sie sind notwendig, um die finanzielle Basis des Vereins längerfristig zu sichern.

Dabei ist es nicht so, dass man sich bei der Sängereinheit keine Gedanken zur Gewinnung neuer Mitglieder macht. Der Verein setzt auf Mund-zu-Mund-Propaganda und hat in den vergangenen Jahren den einen oder anderen Interessierten gewinnen können. Aber es dürften viel mehr sein, wie der Verein mitteilt.

Doch es sei schwer, die Menschen für den Gesang im Chor zu begeistern. Viele meinen, sie können nicht singen, dabei stimme das nicht. In einer Gruppe zu singen sei leichter als man denkt, heißt es vonseiten der Sängereinheit. Jede Stimme mehr in einem Chor, hebt die Qualität des Chorgesangs an. Wer sich einmal unverbindlich eine Probe anhören möchte, kann diese besuchen. Die Chorprobe findet jeden Mittwoch um 17.30 Uhr im Saal des Gasthauses „Goldenes Lamm“ in Ketsch statt. zg