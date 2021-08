Gymnastikgruppe tourt mit dem Rad

Ketsch. Die Seniorengymnastik-gruppe um Übungsleiterin Ellen Mutterer begab sich auf Fahrradtour. Auch für die Partner der beim 1. TTC angesiedelten Sportler war Pedaltreten und Wandern angesagt.

Bei sommerlichen Temperaturen ging die Fahrt am Wasserwerk vorbei zum Wildgehege im Oftersheimer Wald. Über den Fuhrmannsweg Richtung Hockenheim, vorbei am Hockenheim Ring radelte die Gruppe zur Vesperhütte, wo eine kleine Trinkpause eingelegt wurde. Nun waren es für die Teilnehmer nur noch wenige Kilometer zum Restaurant in Oftersheim. Da die Radtour fast ausschließlich durch den kühlen Wald ging, gestatltete sich das Radeln als sehr angenehm.

Vor Ort trafen mittlerweile auch die Teilnehmer der Gymnastik, die sich zum Wandern verabredet hatten, ein. Im Biergarten bei einer frischen Brise, gutem Essen und kühlen Getränken verbrachte die Gruppe die Mittagszeit, ehe es zurück nach Ketsch ging. Die Radtour unter Coronabedingungen, hat allen viel Freude bereitet. zg