Gymnastikkurse im Wasser beginnen

Ketsch. Die Wassergymnastikkurse starten wieder, freut sich die TSG über die Hallenbadöffnung – es handelt sich um die Osteoporosegymnastik im Wasser immer freitags, ab 8. Oktober, von 8.45 bis 9.45 Uhr und die Aquafitness immer montags, ab 11. Oktober, von 12.45 bis 13.45 Uhr, wobei sich die Anfangszeiten geändert haben.

Im Hallenbad gilt aktuell „3G“ und die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Außerhalb der Nassräume besteht Maskenpflicht. Die Kurse werden von lizenzierten Übungsleiterinnen durchgeführt. Das Angebot kann mit einer ärztlichen Verordnung, Formular 56, und Genehmigung der Krankenkasse wahrgenommen werden. Anmeldungen können unter der Telefonnummer 06202/6 25 25 (Anrufbeantworter) erfolgen per E-Mail an info@tsg-ketsch.de oder während der Öffnungszeiten der TSG-Geschäftsstelle donnerstags in der Zeit von 18 bis 20 Uhr.