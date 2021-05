Ketsch. Erfreut haben die Mitglieder des Vereins Sonnenernte vernommen, dass nun auch in der Ketscher Gemeindebücherei kostenfrei hochwertige Strommessgeräte ausgeliehen werden können. Dadurch könnten häusliche „Stromfresser“ erkannt werden, schreibt der Verein. Die Leistungsaufnahme von elektrischen Geräten könne zuverlässig direkt in den eigenen vier Wänden ermittelt werden.

Um ein Gefühl für den Verbrauch zu bekommen, erhalten die Nutzer ein Merkblatt zum Strommessgerät, durch das die Messungen durch Rechenbeispiele leichter und verständlicher werden. Die Messergebnisse dienen zur ersten Orientierung, um zu erkennen, welche Einsparungen direkt selbst umgesetzt werden können.

„Aha-Erlebnisse“ bei Standby

Das kleine Strommessgerät – es wird zwischen die Steckdose und das zu untersuchende Gerät gesteckt – zeigt dann den Stromverbrauch eines Elektrogerätes an. Zuverlässig lassen sich so beispielsweise auch die jährlichen Betriebskosten eines Kühlschranks ermitteln und dadurch eine Entscheidungshilfe für einen möglichen Neukauf geben.

Die größten „Aha-Erlebnisse“ stellen sich ein, wenn Nutzer sehen, was ihre Geräte schon im Standby-Modus verbrauchen, schreibt der Verein Sonnenernte. Der Vorstand begrüßt es deshalb ganz besonders, dass auf Anregung des Vereinskollegen Günther Martin jetzt auch in der Gemeindebücherei Ketsch möglich ist, ein solches Gerät auszuleihen, heißt es abschließend in der Mitteilung des Vereins. zg

