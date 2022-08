Haltestelle beschädigt

Ketsch. Ein unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen gegen 2.10 Uhr einen Maßkrug gegen die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Karlsruher Straße in Ketsch geworfen. Durch den Aufprall des schweren Kruges ging die Scheibe zu Bruch, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Durch die Scherben verletzte sich nach Auskunft der Beamten ein 23-Jähriger, der sich zum Zeitpunkt des Wurfs hinter der Bushaltestelle aufhielt. Er wurde mit einer leichten Kopfverletzung von einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An der Bushaltestelle selbst entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Ketsch unter Telefon 06202/6 16 96 in Verbindung zu setzen. pol