Handwerker- und Gewerbeverein sagt Leistungsschau ab

Ketsch. Der Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) in der Enderlegemeinde muss die Leistungsschau, die für das Wochenende am 26. und 27. März geplant war, absagen. Wie Rainer Fuchs, der Vorsitzende der Firmenvereinigung, sagt, seien die Rahmenbedingungen nicht so wie man sich das im Vorstandsteam mit Michael Rößler, Carsten Kleiner, Daniela Blaschko, Jens Jahn, Uwe Heußler, Frank Papenberg und Jürgen Wudy wünsche. Die Leistungsschau, die turnusgemäß alle drei Jahre stattfindet und bereits 2021 um ein Jahr verschoben wurde, soll nun eben im Frühjahr des kommenden Jahres Besucher in die Rheinhalle locken.

„Der Termin im Frühjahr hat sich als sehr gut erwiesen. Es gibt wenig bis gar keine Konkurrenzveranstaltungen. Deshalb wollen wir auch nicht verschieben“, sagt Rainer Fuchs auf die Frage, warum die Leistungsschau nicht einfach etwas später im laufenden Jahr organisiert wird.

Zurückhaltung wegen Corona

Tatsächlich hätte die Leistungsschau unter aktuellen Vorgaben der Corona-Pandemie noch nicht stattfinden können – „aber wohl nach dem 20. März“, wie Fuchs sagt, wenn ein Großteil der Beschränkungen bekanntlich auslaufen soll. Allerdings hat sich die Euphorie für die Leistungsschau offensichtlich noch in Grenzen gehalten. Die Stamm-aussteller hätten sich in Zurückhaltung geübt, Zeit und Geld in die Leistungsschau zu investieren. „Wir wollten auch nicht mit Halbdampf losfahren“, sagte Fuchs, und nannte die Befürchtung mit einer schlechten Assoziation in Erinnerung zu bleiben – zur Leistungsschau gehörten stets Kauflaune, Spaß und Unterhaltung. mab

