Hedi Dick ist neues Ehrenmitglied

Ketsch. Zweimal wöchentlich, montags und freitags, treffen sich die Mitglieder des Ketscher Bridgeclubs zum Turnier. Außerdem stand kürzlich wieder der karitative Gedanke im Mittelpunkt. Es fand ein Benefizturnier statt, das seit vielen Jahren fester Bestandteil im Jahresprogramm des Clubs ist. Dieses Turnier wird zu Gunsten der Nachbarschaftshilfe veranstaltet.

Die Mitglieder des Vereins stammen aus der ganzen Region. Neben den wöchentlichen Turnieren legt der Club großen Wert auf Geselligkeit. So findet nach jedem Turnier ein Stammtisch statt. Dabei werden Spielverläufe diskutiert.

Rund ums Jahr gehören auch zahlreiche Ausflüge, die jeweils sonntags stattfinden, zum festen Be-standteil des Clublebens. So gibt es in normalen Jahren ein Rosenmontags-, ein Frühlings-, Sommer- und Herbstturnier, das große Adventsturnier und ein Jahresabschlussturnier. Auch das neue Jahr wird mit einem besonderen Spielen begrüßt.

Im Zusammenhang mit dem Benefizturnier verlieh der Vorstand des Bridgeclubs die Ehrenmitgliedschaft an Hedi Dick für ihre langjährige, aktive Mitgliedschaft. Dick ist seit 1991 Erstmitglied im Ketscher Bridgeclub. Bis vor einigen Monaten spielte die inzwischen 91-jährige aktiv in Ketsch und in Walldorf Bridge – also mindestens zwei-, wenn nicht sogar dreimal pro Woche.

„Leider musste sie vor einigen Monaten das geliebte Bridgespiel aufgeben“„, bedauert der Vorstand, denn sie habe mit ihren altersbedingten Beschwerden nicht mehr die Kraft an den Turnieren teilzunehmen. zg