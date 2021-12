Heiligabend keine Mette

Ketsch/Brühl. Aufgrund der Infektionslage der Corona-Pandemie wird in der Johanneskirche am Heiligen Abend kein Gottesdienst stattfinden, informiert die evangelische Kirchengemeinde. Ein Weihnachtsgottesdienst aus der Johanneskirche werde am Freitag, 24. Dezember, zum Mitfeiern online gestellt. Interessierte fänden rechtzeitig vorher einen Link auf der Webseite der Kirchengemeinde (www.ekiketsch.de).

Um 14.30 Uhr werde ein ökumenischer Weihnachtsgottesdienst mit Diakonin Stefanie Uhlig und Team in der katholischen Kirche St. Sebastian angeboten. Hierfür sei eine Anmeldung notwendig. Anmeldungen sind an das evangelische Pfarramt, am besten per E-Mail an ketsch@kbz.ekiba.de zu richten. Es wird gebeten, dem Pfarramt die Namen samt Kontaktdaten mitzuteilen. Dieser Gottesdienst ist zugangsbeschränkt nach der 2G-Regel.

Anmeldung erforderlich

Außerdem weist die Kirchengemeinde auf einen Gottesdienst um 21 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Brühl-Rohrhof hin. Für diesen Gottesdienst ist kein Impf- oder Genesenennachweis nötig, eine Anmeldung ist aber auch hier vorgesehen (Hinweise auf der Internetseite www.evkirche-bruehl-baden.de). Die Anmeldung für diesen Gottesdienst geht über das evangelische Pfarramt in Brühl. zg/mab