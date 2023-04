Herm beeindruckt

Ketsch. Beim Deizisauer Osterturnier glänzte Marcel Herm mit einer fantastischen Leistung. Nach neun Runden konnte der mit Startnummer 58 ins Rennen gegangene Herm einen hervorragenden 15. Rang belegen. Gegen eine äußerst schwere Gegnerschaft verbesserte er seine Wertungszahl gleich um 53 Punkte und hat nun erstmals in seiner Karriere eine Deutsche Wertungszahl (DWZ) von 2132 (Meisterspieler haben eine Wertungszahl von 2500 bis 2800) vorzuweisen. Für die Ketscher Nummer eins ist dies der größte Erfolg in seiner Schachlaufbahn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Julius Malsam, der ebenfalls in der A-Gruppe startete, hatte zu Beginn des Turniers eine kleine Schwächephase, gewann jedoch die letzten vier Partien und schaffte noch einen Platz im vorderen Tabellendrittel. In der C-Gruppe spielte Leon Ossenkopp lange in der Spitzengruppe mit, erreichte schließlich den vierten Rang.

Sehenswerte Angriffspartie

Bei den Nachholpartien zur Vereinsmeisterschaft gab es folgende Ergebnisse. In der Gruppe A setzte sich in einer sehenswerten Angriffspartie Florian Schrepp gegen Julius Malsam durch. Schrepp hat mit diesem Punktgewinn die Führung in der A- Gruppe übernommen. Allerdings kann er von Yasin Öztürk und Martin Schrepp noch überholt werden, die beide noch jeweils zwei Partien zu spielen haben. Kai Schäfer zeigte bei seinem Sieg gegen Werner Ries, wie wertvoll weit vorgerückte Bauern sein können. In der B-Gruppe siegte Lennart Rudel gegen Gerhard Teichmann und untermauerte eindrucksvoll seine Ambitionen auf den Aufstieg in die A-Gruppe.

Mehr zum Thema Schachclub Blitzschach-Dorfmeisterschaf in Ketsch: Schrepp wird Dorfmeister Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fußball-Landesliga „Neues Spiel – altes Leid“ Mehr erfahren Basketball NBA: Lakers erfüllen Pflicht gegen Suns Mehr erfahren

Am Freitag, 21. April, findet das Schnellschachturnier für den Monat April statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg