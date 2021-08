Herrlicher Riesennapf

Hallo ihr Zweibeiner, liebe Leser,

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

nachdem es in den vergangenen Wochen eigentlich recht angenehm war, ist es neuerdings auch mir ganz schön warm in meinem hübschen, flauschigen Fell geworden. Mein Herrchen läuft meistens in Badehosen durch den Garten und als ich gerade etwas im Schatten gedöst habe, machte ich eine sehr interessante Beobachtung. Voller Eifer packte er aus einem Karton so ein Plastikteil aus, legte es auf den Rasen und begann damit dieses Teil, was wie ein riesiger Wassernapf aussieht, mit dem Schlauch mit kühlem Wasser aufzufüllen.

„Boah“, dachte ich, „das ist ja mal was. So einen großen Wassernapf habe ich ja noch nie gesehen.“ Ich machte mich gleich voller Begeisterung auf und begann, daraus zu trinken. „Marley, rief mein Herrchen, das ist ein Hundeplanschbecken, kein Wassernapf!“ Ich hatte keine Ahnung, was er damit meint, doch plötzlich warf er eines meiner Spielzeuge mitten in diesen Riesennapf. Aber, dass ich da reinspringe, darauf kann er lange warten! Das Einzige was ich tat, war mal meine Vorderpfoten in das Becken zu stellen, damit ich an mein Spielzeug herankam. Sowas Dämliches! Hätte er mein Spielzeug doch am besten gar nicht hineingeworfen, dann müsste ich mich jetzt nicht so abmühen.

Doch ich bin ja ein cleverer Hund, daher habe ich zumindest mal ein bisschen so getan, als würde mich dieser riesige Wassernapf, oder Planschbecken oder sonst was interessieren. Ich bin immer mal wieder hingelaufen, habe daraus getrunken und mit dem Schwanz gewedelt. Meine Taktik ist nämlich folgende: Wenn ich so tue, als würde ich diesen Riesenwassernapf gut finden, vielleicht kommt dann ja mein Herrchen als nächstes auf die Idee, in der gleichen Größe einen riesigen Futternapf in den Garten zu stellen. Das wäre der absolute Wahnsinn. Aber dies, liebe Leser, bleibt unter uns, ich warte mal ab, verhalte mich unauffällig und halte euch auf dem Laufenden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Euer Marley csc