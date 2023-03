Hier messen sich junge und ältere Dichter

Ketsch. Ein selbst verfasster Text, keine Requisiten und maximal sechs Minuten Zeit – das sind die durchaus anspruchsvollen Rahmenbedingungen, unter denen am Mittwoch, 29. März, ab 19.30 Uhr zehn Künstler beim Poetry-Slam im Central Kino auftreten. Die große Bühne des Ketscher Kinos bietet die optimale Kulisse für diesen „Dichterwettstreit“, wie die Organisatoren der Gruppe Lesezeit die Veranstaltung betiteln. Bei dem Zusammenschluss handelt es sich um Autoren und Poeten aus der Rhein-Neckar-Region, die unterschiedlichste Formen der Literatur fördern.

Eine von ihnen ist Marlene Klaus (kleines Bild) aus Hockenheim, die beim Poetry-Slam im Central zusammen mit Rolf Thum die Moderation übernehmen wird. „Wir sind eine bunte Mischung aus der Region, und deshalb wird die Veranstaltung in Ketsch eine besondere“, kündigt Marlene Klaus im Gespräch mit unserer Zeitung freudestrahlend an. Denn neben jüngeren Poetry-Slammern aus dem Umfeld der Heidelberger Agentur „Word up!“ werden auch ältere Künstler aus den Reihen der Lesezeit performen.

„Eine solche Mischung an Charakteren, aber auch an Texten und Auftritten gibt es normalerweise bei einem Poetry-Slam nicht. Gerade in größeren Städten ist da oft eine eingeschworene, hippe Szene unter sich. Das ist auch spannend, aber wir wollen das Format bewusst öffnen und dem Publikum eine größere Bandbreite bieten. Seit wir damit vor zehn Jahren in der Schwetzinger Stadtbibliothek begonnen haben, sind die Besucher begeistert – deshalb setzen wir das jetzt in Ketsch fort“, erklärt Marlene Klaus.

Apropos Publikum: Das ist wie bei Poetry-Slams üblich auch im Central komplett eingebunden. Denn durch Klatschen, Jubeln und frenetisches Feiern nach den Auftritten erfolgt die Wertung. Um eine Runde weiterzukommen, müssen die Künstler also die Gunst der Besucher gewinnen. Insgesamt wird es drei Vorrunden geben. Deren Sieger treten in einer Endrunde gegeneinander an – auch da liegt es am Publikum, den Sieger des Abends zu küren.

Inhaltliche Vorgaben gibt es für die Künstler keine – im Gegensatz zu klassischen Poetry-Slams ist auch nicht der typische Sprachduktus notwendig, der diesem Literaturgenre inzwischen durchaus ironische Kommentare einbringt. „Bei uns kann es passieren, dass ein Künstler auf Kurpfälzisch babbelt“, sagt Marlene Klaus lachend.

Nur bei der zeitlichen Begrenzung von sechs Minuten kennen die Veranstalter keine Gnade – schließlich lebt ein Poetry-Slam von einem gewissen Tempo und der Vielfalt der Beiträge. Wenn einem als Zuschauer also ein Beitrag nicht so zusagen sollte, ist das bei diesem Format kein Problem: Nach ein paar Minuten betritt schon der nächste Wortakrobat die Bühne vor der Kinoleinwand.

Der Verzicht auf Requisiten soll den Poetry-Slam gegenüber dem Kabarett abgrenzen. „Wir wollen darauf achten, dass die ursprüngliche Idee, das Publikum nur mit Worten und in einer knackigen Form zu begeistern, erhalten bleibt“, sagt Klaus.

Das Starterfeld ist bunt gemischt und sehr regional: Angekündigt sind Andrea van Bebber (Bammental), Birgit Böckli (Hockenheim), Edith Brünnler (Ludwigshafen), Salome Foltin (Heidelberg), Dirk Gollnik (Reilingen), Hope (Lobenfeld), Bella Jessica (Ziegelhausen), Monicabliss (Trier), NichtGanzDichter (Oggersheim) und Matthias Zech (Speyer).