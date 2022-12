Hilfe für die Waldpiraten

Ketsch. Die Metzgerei Jörger spendet wie schon in den vielen Jahren zuvor anstelle von Kundenpräsenten auch in diesem Jahr wieder Geld an eine gemeinnützige Organisation. „2000 Euro gehen dieses Jahr an das Waldpiraten Camp in Heidelberg“, erzählt Christian Jörger. „Wir haben bereits zweimal an diese Einrichtung gespendet, da wir von deren Konzept sehr überzeugt sind.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Waldpiraten Camp ist eine Freizeiteinrichtung für krebskranke Kinder und deren Familien. Nach einer körperlich und seelisch sehr anstrengenden Behandlung in den Krankenhäusern, haben die kleinen Patienten und ihre Familien im Waldpiraten Camp die Möglichkeit, schöne Tage und Wochen zu verbringen. Hier werden den Kindern viele verschiedene Freizeitangebote gegeben, die auf andere Gedanken bringen, aber auch bei der Therapie helfen sollen. „Wir möchten dies gerne unterstützen und wissen, dass das Geld dort sinnvoll verwendet wird“, sagt Christian Jörger auch stellvertretend für seine Familie. zg