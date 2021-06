Hochwertige Elektrowerkzeuge aus Lagerraum gestohlen

Ketsch. Bei einem Einbruch in ein Büro- und Lagergebäude haben in der Nacht von Sonntag auf Montag unbekannte Täter hochwertige Elektrowerkzeuge erbeutet. Die Einbrecher überstiegen den Zaun des Anwesens in der Anhalter Straße und begaben sich zum Gebäude und setzten zunächst einen Bewegungsmelder sowie die Außenbeleuchtung außer Funktion, wie die Polizeit mitteilte. Anschließend hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf, durch das sie schließlich ins Gebäude einstiegen. Aus einem Lagerraum ließen sie schließlich eine noch nicht bekannte Anzahl von Elektrowerkzeugen, überwiegend der Marke Hilti, mitgehen. Anschließend verließen sie das Gelände wieder und flüchteten in unbekannte Richtung.

AdUnit urban-intext1

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80 zu melden.