Hoffen auf Vermeidung vieler Tonnen CO2

Ketsch. Corona-bedingt begrüßte Vorsitzender Gerhard Prendke bereits zum zweiten Mal online zur Jahreshauptversammlung – der Verein Sonnenernte traf sich in einer Videokonferenz. Gerhard Prendke informierte über die guten Ergebnisse der Gemeinschafts-Solarstromanlagen auf der Seniorenwohnanlage und Marion-Dönhoff-Realschule im abgelaufenen Jahr: Dies seien entsprechend der Sonnenstunden rund zwei Prozent mehr als 2019 gewesen; aber etwa drei Prozent weniger als in 2018.

Zur Schonung der natürlichen Ressourcen, zum Schutz der Wälder und demzufolge des Klimas sammelt Sonnenernte zusammen mit den Pfadfindern bereits seit 2008 Altpapier. Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, hätten einige Termine abgesagt werden müssen. Bisher seien 800 Tonnen Altpapier gesammelt worden. Somit habe man einen Beitrag geleistet, damit über 8000 Bäume eben nicht gefällt werden müssten, erklärte Vorsitzender Gerhard Prendke.

Corona-bedingt habe es keinen Beitrag zum Kinderferienprogramm gegeben und auch einige andere Aktivitäten hätten nicht stattfinden können. Zusammen mit der Lokalen Agenda 21 und dem Verein Umweltstammtisch habe man für die bundesweite Aktion Stadtradeln das „Team Nachhaltigkeit“ gegründet und insgesamt den 14. Platz im Rhein-Neckar-Kreis belegt – davor sei es nur der 44. Rang gewesen.

Ergänzend warb die Vereinsführung für die Beteiligung an der Aktion „Fahrradklima-Test“ des Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Clubs (ADFC). Dadurch hätten sich 78 beteiligt, wobei es 2018 lediglich 65 gewesen seien. Günther Martin, der auch dem Gemeinderat angehört, habe für den Verein, wie es bei der Jahreshauptversammlung beschlossen worden sei, einen Nussbaum für den Klimaschutz gepflanzt.

Kasse gemäßigt gefüllt

Kassiererin Isabell Heeschen konnte keine sehr großen Zahlen im Kassenbericht vortragen, da der Verein Sonnenernte auf Beiträge verzichte, wie es hieß. Derweil bestätigte Kassenprüferin Doris Müller, auch im Namen von Ralf Berlinghof, eine einwandfreie Kassenführung.

Für die satzungsgemäßen Neuwahlen fungierte Günther Martin als Wahlleiter, ehe jeweils einstimmig Gerhard Prendke zum Vorsitzenden und Isabell Heeschen zur Kassiererin wieder gewählt wurden. Die Vorstandschaft dankte Doris Müller für die bewährte Kassenprüfung seit der Vereinsgründung. Da sie nicht mehr gewählt werden wollte, wurde Robert Brusnik zum Kassenprüfer per Wahl erkoren.

Werbung für Solarstrom

Die Vereinsführung blickt nach vorne und dankte allen Teilnehmern beim derzeit stattfindenden Stadtradeln. Damit sei die Hoffnung verbunden, dass in den insgesamt drei Aktionswochen viele Tonnen CO2 vermieden werden. Kaum bemerkt worden sei zum 26. Tag der Erneuerbaren Energien am 24. April (dem Jahrestag der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl) der Start der Preisfrage zu den Ketscher und Brühler Gemeinschafts-Solarstromanlagen: „Wie viel Kilowattstunden Solarstrom werden bis zum 25. September eingespeist sein?“ Wenn im Sommer das Schätzen leichter falle, würden weitere Informationen folgen. Für Solarstromanlagen als umweltschonende Energieversorgung auf öffentlichen und privaten Gebäuden werde weiter informiert und geworben.

Corona-bedingt seien Vorplanungen bekanntlich schwierig. Für die Betreuung des Altpapiercontainers sei jedoch mehr aktive Unterstützung erforderlich, hieß es. zg