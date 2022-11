Hommage an Edgar Reitz

Ketsch. Er ist einer der ganz großen deutschen Filmemacher: Edgar Reitz. Einem breiten Publikum bekannt wurde er durch seine Filmreihe „Heimat“, in der er die Menschen eines fiktiven Hunsrück-Dorfes in den Mittelpunkt stellt. Zum 90. Geburtstag von Reitz gibt das Central Kino noch bis zum Sonntag, 6. November, einen einmaligen Einblick in die verschiedenen Schaffensphasen des bedeutenden Regisseurs.

In „Die Reise nach Wien“ (Mittwoch, 2. November, um 19.30 Uhr) aus dem Jahr 1973 verkörpern Hannelore Elsner und Elke Sommer zwei lebenslustige junge Frauen, die während der Nazizeit im Hunsrück leben. Ihre Männer sind im Krieg und die beiden träumen von kleinen Fluchten. Der zuständige Ortsgruppenleiter (Mario Adorf ) ist da immer wieder im Weg. Auch im zweiten Film „Der Schneider von Ulm“ (Donnerstag, 3. November, um 19.30 Uhr) von 1978, wirkt Hannelore Elsner mit. Weitere Darsteller sind Tilo Prückner und Vadim Glowna. Der Film erzählt die Geschichte des Schwaben Albrecht Ludwig Berblin-ger, der Ende des 18. Jahrhunderts in Ulm lebte. Er war Erfinder und Tüftler und wollte den Traum vom Fliegen wahr werden lassen.

Hintergründiges zu den Filmen

Den Abschluss der Filmreihe bildet „Die andere Heimat“ (Sonntag, 6. November, um 18 Uhr) – das große Auswanderer-Epos von Edgar Reitz (2013). Hansdieter Gehres, vom Vorstand des Central Kino Vereins ist ausgewiesener Reitz-Kenner und war selbst als Mitwirkender eine Woche lang bei den Dreharbeiten zu „Andere Heimat“ dabei. Er wird vor jeder Aufführungen Wissenswertes und Hintergründiges zu den einzelnen Filmen berichten. zg