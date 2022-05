Hotel für Patienten

Ketsch. In der Reihe Kirchenkino zeigt das Central Kino am Montag, 23. Mai, um 19 Uhr den Dokumentarfilm „Vier Sterne plus“.

Er erzählt die Geschichte um den visionären Plan von David-Ruben Thies, Geschäftsführer eines kleinen Krankenhauses in Thüringen: Er möchte aus der Klinik ein Patientenhotel mit Bio-Essen am Kaminfeuer gleichermaßen für Privat- und Kassenpatienten sowie besten Arbeitsbedingungen für das Personal machen. Dieses Patientenhotel ist nicht nur eine Utopie im Kopf von Thies, sondern er geht ernsthaft an die Umsetzung und setzt damit neue Maßstäbe im Gesundheitswesen.

Zum Gespräch nach dem Film hat Rüdiger Burger zugesagt, er ist seit vielen Jahren Geschäftsführer des GRN-Klinikverbundes.

Der Eintritt kostet 6,50 Euro – Reservierungen (bitte bis 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn abholen) sind unter www.central-ketsch.de möglich. zg

