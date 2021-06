Hallo ihr Zweibeiner,

liebe Leser,

neulich war bei uns mal wieder richtig was los. Gerade als ich noch recht müde meine Schnauze aus meinem Körbchen reckte, rief mein Herrchen ganz aufgeregt: „Happy Birthday, Marley.“ Ich dachte sofort „happy, cool, das ist was zum Fressen“. War es dann indirekt auch, denn eh’ ich mich versah, setzte mich mein Herrchen auf einen Stuhl am Tisch, auf dem ein paar Tüten Leckerlis lagen und ein Gummihuhn (was übrigens gar nicht schmeckt, dafür allerdings quietscht) und ein pinkfarbener Plüschvogel, der auch quietscht. Ich verstand, um ehrlich zu sein, nur Bahnhof: „Marley, du bist jetzt schon ein Jahr alt in Menschenjahren gerechnet. Und in Hundejahren wären das sieben oder acht“, frohlockte mein Herrchen und suchte in seinem Sprechknochen nach einem Bild vom letzten Jahr – wohl für die Beweisführung, dass ich schon ganz schön groß geworden bin. Menschenjahre, Hundejahre – was soll das nun wieder sein?

Mein Herrchen erzählte, dass er in Hundejahren etwa acht Jahre alt sei – also praktisch noch ein Kind (in Menschenjahren). Dies erklärt, warum er ein paar Tage später mit einem Tuch wedelnd vor dem viereckigen Kasten im Wohnzimmer rumgesprungen ist und ein Theater vollführt hat, als irgendwelche kleinen Männchen darin wie verrückt einem Ball nachgerannt sind – mein Herrchen rief: „Tor! Tor!“

Wie alt ich bin, ist mir persönlich völlig egal. Wenn es dafür Leckerlis gibt, mache ich diese Geburtstagsnummer gerne öfter mit und schaue auch mal für ein Bild in die Kamera. Nur an diesem Gummihuhn müssen wir noch arbeiten, denn echtes Hühnerfleisch schmeckt mir dann doch besser und von dem „Gequietsche“ wird mein Herrchen schließlich auch nicht satt.

Euer Marley csc

