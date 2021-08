Hundstage oder Affenhitze?

Hallo ihr Zweibeiner, liebe Leser,

Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde es gerade ganz schon warm in den vergangenen Tagen. Neulich hat mein Herrchen glücklicherweise so eine blaue Decke angeschleppt, die tatsächlich richtig angenehm kühl ist, wenn man sich darauflegt. Extra für Hunde sei diese sogenannte Kühldecke, da hat sich ja mal ein schlauer Zweibeiner echt was einfallen lassen.

Ich persönlich schalte ja bei diesem Wetter erst mal ganz relaxed einen Gang runter. Ist ja logisch. Für mein Herrchen allerdings irgendwie eben nicht, denn der kommt ganz schön ins Schwitzen, weil er meint, ständig irgendetwas machen zu müssen.

„Puh Marley, was für eine Hitze, jetzt gehen die Hundstage los“, schnaubte er neulich. Hundstage? Was soll denn das schon wieder sein? Sollen jetzt meinesgleichen damit etwas zu tun haben, dass der Planet den Menschen auf die Murmel brennt? Offensichtlich war ich mit den Planeten gar nicht so falsch, denn als ich mein hübsches Köpfchen etwas schief legte, plapperte mein Herrchen gleich etwas von einem Sternbild, so einem großen Hund, der sich nun ab Ende Juli bis Ende August zeigen würde und nachdem die Hundstage benannt wurden.

Mal ganz langsam. . . Ich bin ja ab und zu auch schon mal im Dunkeln draußen unterwegs gewesen, aber eines habe ich zwar häufig auf der Straße, aber mit Verlaub noch nie am Himmel gesehen: einen großen Hund! Hier muss also ein völliger Irrtum vorliegen. Und überhaupt, wenn da ein großer Hund wäre, nur mal so angenommen, wer bitte füttert den und wer würde von diesem Hund die Hinterlassenschaften wegräumen? Ich will ja nicht wissen, was dann vom Himmel fallen würde, wenn es regnet! Da wäre dann mal was los in Ketsch!

Also nein, einen Hund gibt’s da bestimmt genauso wenig wie einen Mann im Mond oder sonst was.

Selbst mein Herrchen hat genau ein Tag später seine eigene Theorie widerlegt, denn als er völlig verschwitzt vom Rasenmähen ins kühle Haus kam, hat er Folgendes gesagt: „Marley, heute ist schon wieder so eine Affenhitze!“

Ah ja, dachte ich, auch schön: Sollen doch die blöden Affen für die Hitze verantwortlich sein. Hauptsache keiner verdächtig mehr meine wundervollen Artverwandten oder mich. Gut, dass dies nun auch geklärt ist.

Euer Marley