Mein Herrchen rief neulich: „Ich habe in diesem Jahr ein richtiges Energiehoch“ – und blätterte weiter in einer Zeitschrift. Ich habe nicht weitergefragt, dass schwöre ich, aber damit es sich besser fühlt, habe ich wenigstens ein bisschen fragend geschaut und meinen wuscheligen Kopf – die Hundesalons sind ja geschlossen – etwas quergelegt. Gleich erzählte es mir etwas von Horoskopen, Tierkreiszeichen und das immer am Jahresanfang in allen Zeitschriften darüber etwas stehe. Und dass es darum gehe, wie die Sterne bei der Geburt stehen. Daran sollen dann andere Zweibeiner herauslesen können, ob man in einem Jahr besser den Job wechselt, die große Liebe findet oder ob man gleich beides besser sein lässt.

Verstehe ich nicht! Schon gar nicht, dass mit diesen Tierkreiszeichen. Mein Herrchen sagte, es wäre Schütze. Ein Schütze? Was ist das denn nun wieder? Das ist nicht mal ein Tier. Und geschossen hat mein Herrchen definitiv noch nie und nichts. Höchstens den Vogel ab, zumindest sagte das mal ein Freund meines Herrchens am Telefon.

Oder einen Bock, das sagte es zu sich selbst, als mal was total schief- gelaufen ist. Naja, da wären also wenigsten indirekt ein paar Tiere im Spiel, okay.

Aber jetzt kommt’s erst: Ich, also Marley der Hund, wäre, so sagte mein Herrchen, laut meinem Geburtstag im Juni auch nicht mal ein Tier, trotz vier Beinen und einer feuchten Nase! Ich wäre ein Zwilling!

Das stimmt definitiv auch nicht, denn ich bin sogar ein Siebenling. Dass da mehr als ein weiteres Fellknäuel mit mir um den besten Platz an der Milchtankstelle meiner Hundemama gerangelt hat, das weiß ich ganz genau. Aber egal.

Ihr Zweibeiner und das Glück, ein sehr kompliziertes Thema. Für mich ist Glück ein voller Futternapf, ein kuscheliges Schlafplätzchen, Streicheleinheiten, etwas Auslauf und ein schönes Stück Holz in der richtigen Größe, das ich beim Gassigehen finde und dann gern mit mir rumschleppe. So einfach ist das! Und wenn dafür irgendwelche Sterne verantwortlich sein sollen, ist mir das persönlich egal – Hauptsache die Sache läuft.

Euer Marley