Im Gedenken an Ukraine

Ketsch/Brühl. Die bewegenden Bilder aus der Ukraine erfüllen viele Menschen mit Bestürzung, Sorge und Trauer, teilt die katholische Kirchengemeinde mit. Die Hilflosigkeit und Ohnmächtigkeit der Kinder, Frauen und älteren Menschen, die unter den Bombenangriffen leiden, ist nur schwer auszuhalten.

Ebenso wie die Szenen, in denen sich Familienväter tränenüberströmt von ihren Liebsten verabschieden. All dies bewegt viele auch hier bei uns und lässt fragend zurück. Warum solch ein sinnloser Krieg in Europa? Warum solch unermessliches Leid?

Buch für Wünsche und Hoffnungen

Diakon Heiko Wunderling zündet in St. Sebastian eine Kerze an der Gebetsstelle für die Ukraine an. © Wunderling

Die katholische Kirchengemeinde Brühl-Ketsch öffnet ihre Kirchen für alle, die Halt und Kraft bei Gott oder einfach eine kleine Auszeit in Stille suchen. Es brennen Kerzen, Friedensgebete liegen aus und in einem Buch können Gedanken, Wünsche und Gebete notiert werden. zg

