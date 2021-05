Im Gespräch mit den Grünen

Ketsch. Die Grünen in der Enderlegemeinde laden am Dienstag, 1. Juni, um 19.30 Uhr zu ihrer öffentlichen Diskussionsrunde ein. Noch als Online- beziehungsweise Videokonferenz. Es kann aber auch nur per Telefon teilgenommen werden. Das Themen sind die aktuellen Fragen und Ereignisse rund um Ketsch, den Gemeinderat und die allgemeine Lage, teilen die Grünen mit.

Es könnten Fragen gestellt und Ideen diskutiert werden. Jeder sei eingeladen, zuzuhören, mit zu diskutieren oder eigene Erfahrungen einzubringen. Die Zugangsdaten gebe es unter www.gruene-ketsch.de. Für eine Teilnahme per Festnetztelefon stünden folgende Nummer und Pin zur Verfügung: 0906/97 75 92 39, PIN 3323 8521 47#.

Die Sprecherin der Fraktion, Heike Schütz, sei unter Telefon 06202/9 78 56 80 erreichbar. Der Sprecher des Ortsverbandes, Nikolaus Eberhardt, sei unter 01590/6 23 01 02, per E-Mail an nick.eberhardt@gruene-ketsch.de, erreichbar. zg