Im Ketscher Central Kino gilt 2G-Plus

Ketsch. Gemäß der jüngsten Landesverordnung in Baden-Württemberg gilt in allen Kinos 2Gplus – dies bedeutet, dass Zugang zu den Lichtspielhäusern nur Personen haben, die geimpft, genesen und zusätzlich einen negativen Covid-Test vorweisen können. „Praktisch bedeutet dies, dass ein spontaner Kinobesuch nicht mehr möglich ist“, sagt Hansdieter Gehres vom Ketscher Central Kino.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ohnehin sei eine vorherige Reservierung und das Einplanen von einer gewissen Zeit für die Registrierung im beliebten Kino in der Enderlestraße seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown obligatorisch. „Was wir beobachten ist, dass durchaus weniger Kinogäste ins Kino kommen und Reservierungen abgesagt werden. Es ist einfach ein gewisser Aufwand, der nun für Kinogäste nötig wird, wenn man vorher noch in einem Testzentrum einen Termin machen muss. Dann ist außerdem vorgeschrieben, dass am Platz die Maskenpflicht gilt, was zusätzlich für manche eine Hürde ist“, weiß das Vorstandsmitglied des Vereins. Grundsätzlich dürfe das Kino aktuell 50% seiner Plätze belegen, eine Zahl, die derzeit selten erreicht werde. „Wir werden allerdings den Kinobetrieb solange aufrechterhalten, wie es möglich ist, denn wir möchten den Kinofans Gelegenheit geben, Filme auf der Großleinwand zu sehen. Wirtschaftlich ist dies, bei der geringen Auslastung, keineswegs, aber als Verein können wir über eine gewisse Zeit andere Interessen in den Vordergrund stellen, wie der Wunsch unseren Kinogästen etwas zu bieten“, so Hansdieter Gehres. Bisher hätten alle Kinobesucher, die erforderlichen Nachweise vorgelegt, keiner sei überrascht gewesen. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sei für den Zugang ins Kino in der Alarmstufe 2 lediglich der Nachweis des Schülerausweises erforderlich.

Zauberflöte auf 9. Januar verlegt

Zur Schlangenbildung kommt es im Kino erst mal nicht mehr. © Scholl

„Unsere für das vergangene Wochenende geplante Veranstaltung der Kinderoper ‚Die Zauberflöte’ haben wir nun auf den 9. Januar verlegt und hoffen, dass wir diese Veranstaltung dann durchführen können. So haben die Begleitpersonen genug Vorlauf einen etwaigen Test miteinzuplanen. Die bereits gekauften Karten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit“, informiert Gehres.