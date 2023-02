Im Kostüm ein anderer sein

Ketsch/Brühl. In enormer Farbenpracht, bunt eingerahmt von einer großen Schar kostümierter Ministranten, dazu die Erstkommunionkinder 2023, die ebenfalls in lustigen Kostümen gekommen waren – so zelebrierte Pfarrer Erwin Bertsch die Gottesdienste am vergangenen Wochenende in den Brühler und Ketscher Kirchen.

„Im Kostüm mal jemand anderer sein – damit Traum- und Wunschvorstellung folgen, das ermöglicht uns die Fasnachtszeit“, führte Erwin Bertsch in seiner Begrüßung aus. Eingebunden in den Ablauf des Gottesdienstes trugen Erstkommunionkinder Gedanken zu ihrer Kostümierung vor. Mit den Fürbitten wurde der aktuellen großen Nöte im Gebet gedacht, die trotz aller närrischen Fröhlichkeit nicht vergessen wurden.

„Konfrontation“ gestaltet mit

Musikalisch gestaltete die Kirchenband „Konfrontation“ am Samstagabend in Ketsch den Gottesdienst. Am Sonntagmorgen in der Schutzengelkirche Brühl stand Moni Zorn mit ihrem Kinderchor parat – selbstverständlich alle im fasnachtlichen Outfit.

In schöner Tradition waren am Samstagnachmittag die diesjährigen Erstkommunionkinder zur Faschingsparty ins Pfarrheim eingeladen. Gerne richten nämlich die Ministranten diese kleine, närrische Feier aus, wenn dann auch Spiel und Spaß sowie Polonaise durchs Pfarrheim und durch den Garten mitdazugehören. Janika Reuter nahm hierzu mit ihrem „Mini-Team“ insgesamt rund gut 30 Kinder in Empfang für einen fröhlichen Nachmittag mit dem Gottesdienst zum Abschluss.

Mit Fasnachtskostüm zum Gottesdienst – eine Gelegenheit zur besonderen Freude für alle – närrisch gekleidet oder zum Mitfeiern dabei – es war eben einfach mal „was anderes“ in den Kirchen. mf