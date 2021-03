Ketsch. Eine besondere Aktion haben sich die Verantwortlichen der Spvgg 06 für die Kinder und Jugendlichen des Vereins überlegt. Monatelang mussten die Spielerinnen und Spieler auf Grund der pandemiebedingten Schließung der Sportanlagen doch auf das Vereinsleben und ihr Hobby, den Fußball, verzichten. Trotz des langen Ausfalls und Trainings- und Spielbetriebs hielten fast alle Kinder und Jugendlichen dem Verein die Treue. „In einer schwierigen Situation wie der aktuellen ist das sicherlich nicht selbstverständlich“, äußert sich Jugendleiter Sebastian Schmid in einer Mitteilung.

AdUnit urban-intext1

„Die aktuelle Situation belastet aber nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch den Pächter der Vereinsgaststätte, der wie so viele Gastronomen erhebliche Umsatzeinbußen zu verzeichnen hat.“ So entschlossen sich die Verantwortlichen der Spvgg 06, nicht nur den Kindern und Jugendlichen eine Freude zu machen, sondern gleichzeitig auch die Vereinsgaststätte zu unterstützen.

Dank für Treue zum Verein

Jede Spielerin und jeder Spieler erhielt mit einem personalisierten Anschreiben einen Gutschein in Höhe von 10 Euro als Dankeschön für die Treue zum Verein, der in der Clubhausgaststätte eingelöst werden kann. Gleichzeitig wurde die Gutscheinaktion zu einem Gewinnspiel für die Kinder und Jugendlichen gemacht, bei dem von allen an der Aktion teilnehmenden Mitgliedern fünf Spielerinnen oder Spieler im Rahmen einer Verlosung die Chance auf den Gewinn eines Trainingsanzuges aus der Kollektion der kommenden Saison haben. Die zahlreichen positiven Rückmeldungen von Kindern und Eltern freuen die Verantwortlichen des Vereins in besonderem Maße, da dies bestätigt, dass das Ziel der Aktion, den Kindern und Jugendlichen eine besondere Freude zu machen, gelungen ist.

„Unsere Kinder haben sich über den Gutschein und den schönen Brief sehr gefreut. Wir finden die Idee super und dem Pächter hilft es auch. An dieser Aktion können sich andere Vereine ein Beispiel nehmen“, äußert sich eine Mutter, deren Tochter im Verein aktiv ist. Der Verein ist in dieser schwierigen Zeit zusammengerückt. zg