Im Rhythmus der Musik die Beweglichkeit fördern

Ketsch. Sich zu Musik bewegen, gemeinsam mit Gleichgesinnten schöne Stunden erleben und dabei noch etwas für die Gesundheit tun – viele Argumente sprechen für den Tanzsport. In der Enderlegemeinde haben sich die Tanzfreunde als Verein längst etabliert und bieten mit einem vielseitigen Angebot und qualifizierten Trainern ein umfangreiches Repertoire für alle, die gerne tanzen, gerne wieder tanzen oder mit dem Tanzen beginnen möchten.

„Viele haben in Zeiten von Corona darüber nachgedacht sich mehr zu bewegen oder sich vielleicht einem neuen Hobby zu widmen. Wir Tanzfreunde möchten nun mit Aktionswochen jedem die Chance bieten, in unser Angebot reinzuschauen. Dafür muss man nicht gleich Mitglied im Verein werden und es ist kostenfrei. Gerne kann man auch in mehrere Tanzkreise reinschnuppern, denn uns ist wichtig, dass man sich wohlfühlt“, erklärt Günther Klefenz, der Vorsitzende des seit zehn Jahren bestehenden Vereins. Im Tanzverein gibt es Angebote zum Paartanz oder zum Modern Line Dance.

Abwechslungsreiche Gestaltung

Beim Gespräch mit unserer Zeitung geben die Trainerinnen Sabine Backfisch und Petra Meyer einen kurzen Überblick über das Angebot. „Wer Modern Line Dance ausprobieren möchte, darf sich auf abwechslungsreiche Choreographien zu einem großen Spektrum verschiedener Musikrichtungen freuen. Obwohl Line Dance aus Amerika kommt, hat unser Modern Line Dance nichts mit Western oder Cowboystiefeln zu tun. Schritte aller Tanzstile werden eingebaut und das Schöne ist, jeder kann unkompliziert einsteigen. Man kann Modern Line Dance in jedem Alter praktizieren, wenn manche Bewegungen aus gesundheitlichen Gründen nicht durchführbar sind, gibt es Alternativen und man ist trotzdem immer dabei. Man tanzt einzeln und Frauen und Männer sind gleichermaßen willkommen. Schnell hat man persönlich Erfolg, es gibt mittlerweile zahlreiche Linedance-Parties und ganz ambitionierte Tänzer können zu Turnieren fahren“, führt Sabine Backfisch mit Blick auf die Ausrichtung des Kurses aus.

Beim Paartanz, so erklärt Petra Meyer, seien genauso Anfänger, Wiedereinsteiger bis hin zu erfahrenen Tänzern alle Interessierten willkommen. „Allerdings muss man bereits als Paar zum Tanzkreis kommen. Tanzen ist dann ein gemeinsames Hobby und wir tanzen sowohl Standard als auch Latein. Wenn Interesse besteht, organisieren wir außerdem Workshops oder Kurse für spezielle Tanzstile wie Boogie-Woogie oder Discofox. Auch Tanzabzeichen können ertanzt werden, wenn dies gewünscht ist. Der Tanzkreis ist im Grundsatz kein abgeschlossener Kurs, Tanzschritte werden immer wieder gezeigt und wer vielleicht berufsbedingt nicht ständig teilnehmen kann oder möchte, verliert nicht den Anschluss“, ergänzt Trainerin Petra Meyer.

Positive Wirkung für den Körper

Dass Tanzen, ganz gleich in welcher Form, eine positive Wirkung habe, davon sind die Tanzfreunde überzeugt. So sei besonders der gesundheitliche Aspekt des Ganzkörpertrainings erwähnt. Koordination, Balance und Taktgefühl würden ebenso gefördert.

„Alle unsere Tanzkreise finden in Ketsch statt, immer unter den aktuell geltenden Corona-Bedingungen und es kommen Tanzbegeisterte aus der ganzen Region. Wer Fragen hat und gerne zum Tanzen kommen möchte, kann sich jederzeit in unserer Geschäftsstelle melden. Auf unserer Homepage sind alle Kontaktdaten hinterlegt. Wir hoffen nun, dass wir durch unsere Aktionswochen einige Interessenten erreichen“, bekräftigt Vorsitzender Günther Klefenz.

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.tanzfreunde-ketsch.de