Ketsch. In der Deutschen Schach-Online-Liga hat sich das Team von Ketsch 1 in der Spielklasse 3 C den Titel gesichert. „Die Mannschaft um Teamkapitän Florian Schrepp zeigte eine gute Leistung“, schreibt der Schachclub in einer Pressemitteilung. Mit diesem Erfolg haben sie die Relegation erreicht und spielen nun um den Aufstieg.

Für Ketsch spielte am Spitzenbrett Marcel Herm, der aus fünf Partien drei Punkte holte. Neuzugang Martin Schrepp überzeugte mit 3,5 Punkten aus sechs Partien. Florian Schrepp machte es noch besser und errang vier Punkte aus sechs Begegnungen. Der Topscorer der Mannschaft war Yasin Öztürk, der fünf Punkte aus sechs Spielen holte.

Zweite Mannschaft weiter hinten

Für die zweite Mannschaft, die in der Gruppe 8 B spielt, reichte es nur zu einem Platz im hinteren Tabellendrittel. Hier zeigte am ersten Brett Julius Malsam eine gute Leistung und konnte aus sieben Partien fünf Punkte verbuchen. Youngster Sebastian Schrepp bestätigte seine aufsteigende Form mit 3,5 Punkten aus sechs Runden. In der dritten Vertretung überzeugte Patrick Kohlmeier mit 2,5 Punkten aus drei Kämpfen und Philipp Schmale, der aus zwei Auseinandersetzungen 1,5 Punkte erreichte. Die Online-Liga sei eine gute Gelegenheit, in der Corona-Zeit dem königlichen Spiel nachzugehen, und diene der Vorbereitung auf die Verbandsrunde im Spätjahr.

Ein Experiment wagt der Schachclub mit der Durchführung der Blitzschach-Dorfmeisterschaft im Internet. Erstmalig können die Mitglieder des Schachclubs sowie alle Schachbegeisterten am Gründonnerstag in diesem Forum um den begehrten Titel kämpfen. zg

