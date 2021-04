Impfen in der Rheinhalle

Ketsch. Am 1. und 2. Mai wird die Rheinhalle in Ketsch wieder kurzzeitig zu einem Impfzentrum: Nachdem am 27. und 28. März – ausschließlich nach vorheriger Anmeldung – insgesamt 280 über 70- und über 80-Jährigen von den kreiseigenen mobilen Impfteams in der Rheinhalle ihre erste Corona-Schutzimpfung erhalten haben, steht nun der zweite Termin an, der allen Probanden bereits bei ihrer Anmeldung mitgeteilt worden ist. Samstags werden die über 80-Jährigen und sonntags die über 70-Jährigen zum zweiten Mal geimpft.

„Mit unserer Rheinhalle konnten wir dem Rhein-Neckar-Kreis eine gute Örtlichkeit für Impfungen anbieten“, hebt Bürgermeister Jürgen Kappenstein in einer Pressemitteilung hervor und lobt das Angebot des Landratsamtes, mit kreiseigenen mobilen Teams und in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein eine Vor-Ort-Impfung durchzuführen. Sowohl die Größe der Halle als auch die verfügbaren Parkplätze seien adäquate Voraussetzungen gewesen und haben sich bereits beim ersten Impftermin sehr gut bewährt.

Die Impfungen am 1. und 2. Mai erfolgen wiederum nur für die angemeldeten Personen. Kurzfristige Terminvergaben vor Ort sind nicht möglich, betont die Gemeinde in ihrer Mitteilung. Um einen koordinierten Ablauf gewährleisten zu können, werden nicht angemeldete Bürger gebeten, von Anfragen in der Rheinhalle abzusehen. gvk