  Impftermin jetzt auch für über 70-Jährige

Ketsch. In der Ketscher Rheinhalle können nun auch Menschen ab 70 Jahren geimpft werden. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Zunächst waren von der Kreisbehörde ausdrücklich nur die über 80-jährigen Senioren als impfberechtigt genannt worden. Dieser Personenkreis wurde von der Gemeinde persönlich angeschrieben. Insgesamt meldeten sich 131 Impfwillige, die von der Gemeinde zur Erstimpfung am Samstag, 27. März, und zur Zweitimpfung am Samstag, 1. Mai, eingeladen wurden. Ganz aktuell wurde die Gemeindeverwaltung nun von der Kreisbehörde unterrichtet, dass ab jetzt auch Personen über 70 Jahren in den kommunalen Impfzentren impfberechtigt sind. Daher bietet die Enderlegemeinde noch zwei weitere Impftage in der Rheinhalle an, nämlich am Sonntag, 28. März, (Erstimpfung) und Sonntag, 2. Mai, (Zweitimpfung). Wie die Kreisbehörde mitteilt, ist die Personenzahl auf 140 Impfwillige am Tag begrenzt, so dass nur in dieser Zahl Termine für die Erst- und Zweitimpfung vergeben werden können.

Der Einsatz der Mobilen Impfteams ist nur an den genannten Tagen möglich, weshalb die Gemeinde auf die festgelegten Termine keinen Einfluss hat. In Anbetracht des kurzfristigen Termins am kommenden Sonntag, 28. März, und der erforderlichen Rückmeldung an den Kreis, bittet die Gemeindeverwaltung Interessierte – ausschließlich im Alter von über 70 Jahren – für eine Erst- und Zweitimpfung am 28. März und 2. Mai sich umgehend, spätestens jedoch bis Mittwoch, 24. März 2021, 16 Uhr, telefonisch beim Seniorenbüro der Gemeinde – Frau Issler-Kremer, Telefon 06202/606 905 – zu melden. Die Impftermine werden in der Reihenfolge des Meldeeingangs vergeben und sind auf 140 begrenzt. Weitere Informationen zur Impfung sowie zum Impfablauf werden den Gemeldeten dann noch vor dem Impftermin auf postalischem Wege übermittelt, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.