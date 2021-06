In Gegenverkehr geraten

Ketsch. Schwere Verletzungen haben zwei Autofahrerinnen bei einem Unfall in Ketsch erlitten. Kurz nach neun Uhr geriet eine 34-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf der K 4250 zwischen Ketsch und Schwetzingen in den Gegenverkehr. Ihr Wagen stieß nach Mitteilung der Polizei von Dienstag mit dem einer 57-jährigen Ford-Kleinbus-Fahrerin zusammen, die in Richtung Ketsch fuhr. Die Unfallverursacherin kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, die 57-Jährige mit einem Krankenwagen.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 35 000 Euro geschätzt. Die K 4250 wurde gesperrt. Gegen 12 Uhr wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben. miro