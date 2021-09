In Ketsch auf dem Weg in einen neuen Lebensabschnitt

Ketsch. „Am meisten freue ich mich auf meine Lehrerin und dass ich bald noch besser Rechnen und Lesen kann“, erklärt Lukas (6) selbstbewusst, hält seine bunte Schultüte stolz im Arm und seine Mutter Susan Hoffmann lächelt mit ihm um die Wette. Natürlich sei der mit Spannung erwartete erste Schultag etwas Besonderes, gerade wenn das erste Kind eingeschult werde. Unter Einhaltung der 3-G-Regelung wurden die Ketscher Erstklässler 2021 am Samstag in der Gartenstraße und in der Schulstraße begrüßt. „Herzlich willkommen an der Neurottschule, ab heute seid ihr ein Teil von dieser Schule und das freut uns sehr“, begann Joachim Rumold, Rektor der Neurottschule, seine Ansprache an die neuen Schüler der Klasse 1a.

Erwartungsvoll, mit neugierigem Blick und die bunten Schultüten im Arm, hatten sich die Erstklässer in der Aula eingefunden und im Hintergrund beobachten die Eltern die ersten Schritte ihrer Kinder auf dem neuen Lebensabschnitt. Die 23 Mädchen und Jungen waren in der Enderlegemeinde die Ersten, die am vergangenen Samstag pünktlich um 9 Uhr eingeschult wurden.

An der Alten Schule erfolgte die Einschulung der dortigen 1a, denn aus Pandemiegründen fanden an den Ketscher Schulen fünf kleine Einschulungsfeiern in zeitlichen Abständen statt. Während an der Neurottschule für 45 Kinder, verteilt auf zwei Klassen, die Schulzeit begann, starteten an der Neurottschule drei erste Klassen mit 71 Schülern. In der Gartenstraße erwarten ab sofort die Klassenlehrerinnen Nadja Hoffmann (1a) und Britta Fellenberg (1b) ihre neuen Schützlinge. An der Alten Schule sind es die Klassenlehrerinnen Susanne Schuster und Tanja Arnold (1a), Alena Zimmermann (1b) und Nadine Storz (1c). An beiden Schulen wurden die „Neuzugänge“ musikalisch von den Zweitklässern unterhalten. An der Neurottschule gab es für alle Erstklässler viele gute Wünsche für die kommende Schulzeit, die auf einer langen Girlande für das Klassenzimmer standen und von Schülern, Eltern und dem Rektor stammen.

Viele Freunde, tolle Lehrer, viele neue Freunde, gute Noten, tolle Pausen, gute Ideen, alle diese Dinge wünsche man den Erstklässlern zum Schulstart. „Ich wünsche euch vor allem eines: Bleibt immer neugierig! Ihnen Eltern wünsche ich, dass sie heute mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und sich ihre Kinder schon heute auf den Montag freuen“, betonte Joachim Rumold bevor sich die Kinder auf den Weg zu ersten Stunde machten. csc

