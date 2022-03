Influencerin Natascha Dorn ist Authentizität auf Instagram wichtig

Ketsch. Social Media und Instagram – dies ist für viele eine ganz eigene Welt. Oft sieht man hier perfekt inszenierte Situationen und Personen, die diese Plattform nutzen, um Bilder hochzuladen, die dann wiederum von anderen Personen, den sogenannten Followern, bewertet und kommentiert werden. „Ich bin allerdings ganz anders auf Instagram unterwegs und wirklich immer die bodenständige Natascha von nebenan. Meine Follower kommen vorwiegend aus der Region und sind sogar bis zur Altersgruppe von über 60“, bekräftigt Natascha Dorn aus Ketsch.

Seit vier Jahren ist ihr Account aboutnati_ aktiv und damit kam sie im Verhältnis eher spät dazu zu posten, wie sie berichtet. „Anfangs habe ich eher mit Bildern von Mode, Dekorationen oder Lebenssituationen gearbeitet, doch mittlerweile nutze ich meinen Account ganz anders. Mir ist mittlerweile viel wichtiger, ganz authentisch zu sein, also mein echtes Leben mit allen Höhen und Tiefen zu zeigen, als das nächste perfekte Bild zu machen. Ich würde mich daher nicht mehr als Influencerin, sondern vielleicht mehr als Sinnfluencerin bezeichnen“, sagt die 31-Jährige rückblickend.

Einige Schicksalsschläge

Doch wie kam es zu diesem Wandel? „Sicher haben einige Schicksalsschläge und mein Lebensverlauf dazu geführt, dass ich eines Tages einfach damit angefangen habe, genau diese Situationen in Wort und Bild und auch in Videos mit meiner Community zu teilen. So machte ich beispielsweise nach dem Versterben meiner lieben Oma ein Video und habe so auch einen Teil meiner Trauer bewältigt. Ich lebe mit meinem Mann Dominik in einer Patchworkfamilie und auch hier gibt es immer wieder Herausforderungen und Themen, die viele Familien in ähnlichen Lebenssituationen beschäftigen und nicht gerade einfach sind. Als im letzten Jahr unser Sohn Levi als Frühgeborenes zur Welt kam und ich viele Wochen in Zeiten von Cororna mit vielen Ängsten und dem ständigen Wechsel zwischen Hoffen und Bangen in der Klinik verbrachte, habe ich auch dies nicht versteckt. Die Resonanz darauf war groß und ich spürte, die Menschen wollen sich gerne über die herausfordernden Dinge im Leben austauschen. Vielen gibt es Mut und Hoffnung und das wichtige Gefühl nicht alleine zu sein, mit allen Ängsten und Sorgen“, so Natascha Dorn weiter.

Mittlerweile habe die als Direktionsassistentin an der Uniklinik Mannheim beschäftigte Wirtschaftsfachwirtin über 50 000 Follower, die – wie sie weiß – schätzen, dass sie ihre Meinung auch zu gesellschaftspolitischen Themen äußert. Dabei sei ihr der direkte Austausch immer wichtig. „Wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, dann entsteht zu den Menschen, die sich angesprochen fühlen, eine intensive Verbindung und ich komme oft in den privaten Austausch, was mir sehr viel bedeutet, denn es zeigt ein großes Vertrauen“, so die Ketscherin.

Bis zu 70 Nachrichten täglich

Jeden Tag habe sie bis zu 70 Nachrichten und verbringt dadurch immer wieder Zeit am Handy, jedoch völlig ohne Stress. „Instagram hat bei mir immer noch den Hobbycharakter, es macht mir Freude und ich verdiene mein Geld anderweitig, was mir die Freiheit eröffnet, meinen Account genauso zu nutzten, wie ich es für richtig erachte. Follower oder Erfolg um jeden Preis, das gibt es bei mir nicht. Mir ist Toleranz und Akzeptanz wichtig und kann auch sehr gut damit umgehen, wenn jemand Kritik äußert“, ergänzt die junge Mutter.

Dass manche Menschen Instagram durchaus kritisch sehen, bewertet sie wie folgt: „Es ist eine Plattform und es sind die Menschen, die sie entsprechend nutzen und etwas daraus machen. Natürlich birgt Anonymität auch die Gefahr, dass unschöne Kommentare vielleicht schneller geäußert werden, als dies in Gesprächen unter Menschen stattfinden würde, das sollte man sich immer wieder bewusst machen. Eltern, die vielleicht bedenken haben, rate ich, sich einfach anzuschauen, wem die eigenen Kinder und Jugendlichen folgen und dann ins gemeinsame Gespräch zu kommen“, so Natascha Dorn.

Sie selbst freue sich über den Wandel, den es laut ihrer Auffassung nicht nur in Social Media gibt. „Andere Meinungen zu respektieren und jeden so sein lassen, wie er ist, halte ich für sehr wichtig. Und Humor darf auch nicht fehlen. Mir ist es persönlich wichtig, ganz viele Facetten abzubilden, denn so ist am Ende doch das echte Leben. Und wenn Menschen Freude daran haben oder einen Sinn darin sehen, mich in Insta zu begleiten, dann bin ich dafür sehr dankbar“, sagt sie.