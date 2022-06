Influencerin Natascha Dorn lädt wieder in Ketsch zum Flohmarkt ein

Ketsch. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Vorfreude ist groß. „Ich freue mich schon so auf dieses Event, denn es macht mir unglaublich viel Spaß wieder einen Flohmarkt bei mir zuhause zu veranstalten und Menschen dabei in Verbindung zu bringen. Ich bin sehr verbunden mit meiner Heimatgemeinde Ketsch und ich finde, jedes Angebot mehr ist doch toll, für die Menschen und eine Gelegenheit sich kennenzulernen und zu vernetzen“, erklärt Natascha Dorn, die sympathische Influencerin aus der Enderlegemeinde, die mit über 50 000 Followern auf Instagram seit über vier Jahren sehr erfolgreich ist. Bereits zum siebten Mal öffnet sie die Türen zu ihrem Privatgrundstück auf 350 Quadratmetern Garten, Hof und Terassenflächen.

In der Schillerstraße 66 gibt es am Sonntag, 3. Juli, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr einiges zu entdecken und, wie ‚Nati’ es bezeichnet: so manchen Schnapp zu machen. Schon ab 5 Euro gibt es modische und hochwertige Kleidung. „Ich biete beim Flohmarkt Kleidung aus meinem großen Fundus an, darunter viele Teile, die ich manchmal nur zu einem Foto-shooting getragen habe. Alles ist sehr gepflegt und fast neuwertig, denn ich gehe sehr sorgsam mit den Sachen um und möchte, dass jemand daran noch viel Freude hat. Ergänzt wird das Sortiment mit Kleidung aus meinem Netzwerk, sodass eine wirklich große Auswahl in den Damengrößen 34 bis 44 im Angebot ist.“ Zusätzlich biete sie Kinder- und Babykleidung an, Spielzeug sowie Dekorationsartikel.

Natascha Dorn bereitet ihren siebten Flohmarkt vor. Doch nicht nur farbenfrohe Kleidung, sondern auch Deko und vieles mehr wird angeboten. © Scholl

Auf ihrem Event präsentiert sich zusätzlich Maren „handmadebymalotta“ aus Hockenheim mit selbst genähten Schals, Beanies, Mützen und Accessoires für die Kleinsten. „Außerdem ist das Ketscher Traditions- café Kaufmann mit einem sogenannten „Food-Table“ dabei, der nicht nur optisch etwas hermacht, sondern bei dem sich alle kulinarisch verwöhnen lassen können. „Lena Pfrang vom Café Kaufmann, die ich seit meiner Kindheit kenne, bietet ihre beliebten Cup Cakes und Kuchen an, was in der Vergangenheit bei den Besuchern immer sehr gut ankam“, versichert die 32-jährige Ketscherin.

Erinnerungsfotos möglich

Wer ein tolles Erinnerungsfoto an diesem Tag machen möchte, könne dies beim „Photo Booth“ – einem von „emi und carl“ aus Mannheim mit Luftballons und Papierblumen gestalteten Fotopunkt umsetzen. „Ich möchte in Ketsch für jeden meine Türen öffnen, keiner braucht zu denken, er wäre nicht willkommen und alles ist ganz unkompliziert. Ob alleine oder in der Gruppe, jeder wird sich wohlfühlen. Viele, die beim letzten Flohmarkt erstmals dabei waren, haben mir bestätigt, wie schön es war, dass alle so herzlich miteinander umgegangen sind. Bei meinem letzten Flohmarkt kamen über 230 Leute. Hier ist jeder gleich wichtig und so soll es sein“, davon ist Natascha Dorn überzeugt.

Außerdem hat der Flohmarkt nicht nur einen nachhaltigen Aspekt, weil schöne Dinge weiterverwendet werden, sondern zusätzlich einen sozialen. „Immer dreimal im Jahr veranstalte ich einen Flohmarkt bei mir und es ist mir wichtig, dass sozusagen alle profitieren und teilhaben können. Manche der angebotenen Artikel und einen Teil meines Erlöses spende ich im Nachgang für den sozialen Zweck, denn das liegt mir am Herzen. Es geht nicht allen Menschen gut und das darf nicht vergessen werden. Ich suche mir unterschiedliche Organisationen aus, bleibe dabei jedoch sehr regional“, so Natascha Dorn.